T-Mobile能否如愿收购Sprint，美法院今日开庭审理

北京时间12月9日晚间消息，据国外媒体报道，以纽约州和加州为首的美国各州总检察长今日将发表开庭陈词，试图阻止T-Mobile U.S收购Sprint交易。这场官司突显了联邦反垄断执法者（共和党）与美国一些大州的民主党人之间的分歧。

美国13个州和哥伦比亚特区的律师将在曼哈顿联邦法院辩称，将第三大和第四大移动运营商合并的计划，将推高服务价格，尤其是对预付费用户。这些州要求法官维克多·马雷罗（Victor Marrero）命令两家公司放弃这笔交易。

但T-Mobile和Sprint两家公司表示，这笔收购交易将带来更强大的T-Mobile，能够刺激市场竞争，压低服务价格，并推动市场创新。

去年4月，T-Mobile同意以全部股权交易的方式收购Sprint，交易规模约为265亿美元。这意味着，美国第三大和第四大移动运营商将进行合并，从而使美国全国性的大型运营商数量从4家降至3家。

今年7月，美国司法部宣布，针对T-Mobile收购Sprint交易，已与双方达成协议。这意味着这笔265亿美元的收购交易得到了美国司法部的同意。

但是，美国13个州和哥伦比亚特区的检察长对该交易提起诉讼，试图以反竞争为由阻止该交易。包括联邦通信委员会专员杰西卡·罗森沃塞尔（Jessica Rosenworcel）在内的反对者认为，该交易相当于扼杀了通讯市场的竞争。

罗森沃塞尔称：“我相信，市场需要更多竞争，而不是更少。我不相信，取消竞争对手会为消费者带来更好的结果。”