完美世界预告2019年度业绩：游戏业务净利润增长35%以上

1月22日消息，A股上市公司完美世界发布2019年度业绩预告。预告显示，2019年度完美世界实现归属于上市公司股东的净利润预计为14.5亿元至15.5亿元。

其中，游戏业务2019年度增长显著，预计实现净利润18.5亿元至19.2亿元，预计同比增长35.22%~40.33%。

2019年中国游戏产业全线回暖，精品化创新成为行业主流。预告显示，期内完美世界游戏业务发展良好，陆续推出了《完美世界》手游、《云梦四时歌》《神雕侠侣2》《我的起源》《新笑傲江湖》等精品移动游戏，受到了玩家的广泛认可，实现了市场口碑和经济效益的双丰收。

强劲的内容研发实力保证了游戏业务业绩稳定增长，而电竞业务在2019年同样表现亮眼。公司依托世界顶级电竞大作《DOTA2》及《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》，构建多层次、立体化的赛事体系，进一步深化产业布局，报告期内电竞业务稳步增长。2019年8月协助Valve在上海举办具有全球影响力的2019DOTA2国际邀请赛（TI9），进一步提升了公司打造全球顶级赛事的水平与信心。

在公司另一核心业务影视方面，由于受市场及行业整体环境等因素影响，完美世界影视业务业绩同比下滑。2020年影视行业将加速精品化和向头部集中，行业出清明显，优质库存有望释放。据了解，公司影视业务2020年后续储备丰富，包括《暴风眼》《怪你过分美丽》《义无反顾》《霍元甲》《半生缘》《壮志高飞》《温暖的甜蜜的》《最美的乡村》《不婚女王》《试飞英雄》《冰糖炖雪梨》《月上重火》《全世界最好的你》《温暖的味道》《三叉戟》《新一年又一年》《高大霞的火红年代》《燃烧》《蓝盔特战队》《大海港》《我在天堂等你》等及综艺《送送你别放弃》等。上述作品陆续推出后，预计将逐步改善公司影视业绩。