旗下《华盛顿邮报》总写负面，印度对贝索斯更不满

据国外媒体报道，杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)拥有亚马逊和《华盛顿邮报》。近日印度频频对它们施加压力。

图示：贝索斯上周造访印度

上周，印度人民党的一名高级官员批评了《华盛顿邮报》对印度的相关负面报道，当时贝索斯刚刚宣布对印度这一亚马逊增长最快的市场进行新的投资。

这位名叫维贾伊·乔塞瓦莱(Vijay Chauthaiwale)的官员敦促贝索斯回到华盛顿，向《华盛顿邮报》的员工“传授一些智慧”，让他们真正了解贝索斯在新德里所吹捧的光明前景。

乔塞瓦莱在周四发布的一条推文中写到，“否则，你的魅力攻势很可能是在浪费时间和金钱。”

就在同一天，印度商务部长皮尤什·戈亚尔(Piyush Goyal)驳斥了贝索斯将要投资10亿美元帮助印度中小企业的计划。“他们并不是在帮印度的忙，”戈亚尔说。然后他提到了亚马逊及沃尔玛旗下电商Flipkart已开始面对印度的反垄断调查。

在一次采访中，乔塞瓦莱说，印度并没有试图将对亚马逊政策与其对《华盛顿邮报》新闻报道的担忧联系起来。但他表示，《华盛顿邮报》有关印度的评论和报道对印度政府存在不公平的偏见。他说：“《华盛顿邮报》并不想把故事的方方面面都告诉读者。”

《华盛顿邮报》则在一份声明中表示，它“公正而准确地报道了印度。”

而《华盛顿邮报》评论文章编辑伊莱·洛佩兹(Eli Lopez)在Twitter上回应了乔塞瓦莱的评论：“澄清一下：杰夫·贝索斯不会告诉《华盛顿邮报》的记者该写什么不该写什么。”

亚马逊在印度的一位发言人拒绝置评。

印度在商业领域试图遏制Facebook、谷歌、亚马逊和Flipkart等外国科技巨头的力量。Flipkart是一家印度电子商务网站，于2018年被沃尔玛收购。

一些商界领袖认为，在印度努力扭转经济衰退加剧和通货膨胀加剧之际，这样做会适得其反。其他人则认为印度需要更强硬。

美印战略合作伙伴论坛首席执行官穆克什·阿吉（Mukesh Aghi）说：“我一直在与我们的会员公司保持联系。”“总的来说，我们对印度投资的态度没有任何变化。”这个商业组织的成员包括百事可乐、思科、万事达、波音和迪斯尼等美国企业。

阿吉表示，美国和印度正在努力改善两国关系，希望双方在美国总统可能于2月底访问印度期间签署一项期待已久的贸易协议。

“在印度的美国公司将会发生积极的变化，”阿吉说。