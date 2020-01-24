微软Surface Duo安卓手机桌面UI大曝光

IT之家1月24日消息 2019年10月2日，微软向我们简要介绍了Surface Duo安卓双屏设备，这是微软宣布放弃命途多舛的Windows Phone后的第一款智能手机，虽然微软并不将其看作是智能手机设备。Surface Duo运行自定义版本的Android系统，并且还具有新的Microsoft Launcher启动器体验。

Surface Duo目前仍然很神秘，关于微软这款即将在今年底推出的智能手机，我们需要了解很多事情。尽管微软不愿谈论相机模块等硬件细节，但微软为我们提供了Surface Duo Android UI的早期外观设计。

微软针对Surface Duo的Android SDK在发布之前让我们首先了解了这种新设备的品味。该SDK供开发人员使用，以为Surface Duo上的新Android体验构建新应用，并准备升级现有应用。

新的SDK显然带有一个模拟器，该模拟器揭示了有关新用户界面和手势的许多信息。该仿真器基于AOSP（Android开放源代码项目），这意味着它没有任何Google应用。

它运行Microsoft Launcher预览应用，并且重点放在手势上。例如，通过手势可以将应用程序从Android的多任务处理窗口移至另一个屏幕。

微软已经与Google合作，针对Surface Duo优化了Android系统，以充分利用这两个显示屏幕。例如，启动新应用程序后，Dock栏上的应用程序图标将移至另一个屏幕。同一个应用程序并不会在两个显示屏之间共享，从另一个显示屏上的一个应用程序到另一个应用程序的过渡看起来非常优美。

在Surface Duo于2020年12月推出之前，需要解决一些粗糙的地方。微软仍在开发Android体验，但是包括手机通话应用程序在内的基本功能似乎已经运行良好。