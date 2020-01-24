内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

2020支付宝集五福正式开奖，拼手气分5亿我中了1.58元

2020/1/24 22:30:04来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月24日消息 今天晚上22点18分，2020年支付宝集五福拼手气分5亿元正式开奖，已经有3亿多人集齐了五福，按照总额5亿来算，平均每人只能分到约1.57元。IT之家编辑自己中得了1.58元，远超平均值。数据显示，五年里超6亿人参与集福，全民扫福超过400亿人次，集五福成为最受欢迎的新年俗。

2020年的支付宝集五福时间从1月13日（腊月十九）开始到1月24日（除夕）。今年的支付宝集五福活动继承了此前的五福活动玩法，包括AR扫福字、蚂蚁森林浇水得福字等，除此之外，今年支付宝带来了全家福卡。

历年支付宝集五福活动集齐人数：

  • 2016年，79万人平分2亿，每人分到271.66元。

  • 2017年，1.68亿人随机分2亿，每人平均不到1.2元。

  • 2018年，2.6亿人随机分5亿，平均每人不到2元。

  • 2019年，3.27亿人随机分5亿，平均每人不到1.6元。

值得一提的是，今年支付宝还加入了全新的全家福，所有集福卡的地方都可能出现全家福，拥有全家福就有机会抽取“帮还全家花呗大奖”，1月24日开奖，共888份。若和家人一同组建“我的家”，奖品金额将从18888元提升到48888元。抽到此卡后，“我的家”所有成员可见，可抽取大奖。

今晚，支付宝全家福卡已经开奖，你中得花呗48888元大奖了吗？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：支付宝五福

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    