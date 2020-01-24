2020支付宝集五福正式开奖，拼手气分5亿我中了1.58元

IT之家1月24日消息 今天晚上22点18分，2020年支付宝集五福拼手气分5亿元正式开奖，已经有3亿多人集齐了五福，按照总额5亿来算，平均每人只能分到约1.57元。IT之家编辑自己中得了1.58元，远超平均值。数据显示，五年里超6亿人参与集福，全民扫福超过400亿人次，集五福成为最受欢迎的新年俗。

2020年的支付宝集五福时间从1月13日（腊月十九）开始到1月24日（除夕）。今年的支付宝集五福活动继承了此前的五福活动玩法，包括AR扫福字、蚂蚁森林浇水得福字等，除此之外，今年支付宝带来了全家福卡。

历年支付宝集五福活动集齐人数：

2016年，79万人平分2亿，每人分到271.66元。

2017年，1.68亿人随机分2亿，每人平均不到1.2元。

2018年，2.6亿人随机分5亿，平均每人不到2元。

2019年，3.27亿人随机分5亿，平均每人不到1.6元。

值得一提的是，今年支付宝还加入了全新的全家福，所有集福卡的地方都可能出现全家福，拥有全家福就有机会抽取“帮还全家花呗大奖”，1月24日开奖，共888份。若和家人一同组建“我的家”，奖品金额将从18888元提升到48888元。抽到此卡后，“我的家”所有成员可见，可抽取大奖。

今晚，支付宝全家福卡已经开奖，你中得花呗48888元大奖了吗？