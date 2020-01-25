淘宝发布2020年春晚数据：互动达660亿次

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IT之家1月25日消息 今天凌晨，阿里巴巴淘宝发布春晚数据，数据显示，除夕夜当晚清空淘宝购物车的活动互动次数超过660亿次，其中1亿人参与了聚划算春晚百亿补贴活动。
昨天晚上22点18分，2020年支付宝集五福拼手气分5亿元正式开奖，已经有3亿多人集齐了五福，按照总额5亿来算，平均每人只能分到约1.57元。IT之家编辑自己中得了1.58元，远超平均值。数据显示，五年里超6亿人参与集福，全民扫福超过400亿人次，集五福成为最受欢迎的新年俗。
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