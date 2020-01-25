曝OPPO PCLM50手机搭载骁龙765G处理器

IT之家1月25日消息 TENAA上出现了一款型号为PCLM50的神秘OPPO智能手机。该清单具有智能手机的完整规格。但是，该设备在TENAA的图像处于保密状态。这款手机的规格几乎和OPPO Reno3完全匹配，但是在两个方面有所不同，例如主摄像头和处理器。

目前，该智能手机已出现在Geekbench基准测试平台上。该清单表明这款神秘新机搭载了Snapdragon 765G处理器。

PCLM50拥有8GB的RAM，并装有Android 10 OS。在Geekbench的单核测试中，该机获得了625分。多核测试为1949分。

PCLM50手机内置了2.4GHz + 1.8GHz八核CPU，这意味着有很大的几率搭载Snapdragon 765G处理器。

Reno3拥有6400万像素+ 800万像素+ 200万像素+ 200万像素四镜头相机。但是，新发现的PCLM50的相机主摄4800万。

OPPO PCLM50规格▲

OPPO PCLM50具有6.4英寸AMOLED显示屏，可提供1080 x 2400像素的全高清+分辨率和20：9的高纵横比。它可能像Reno3智能手机那样具有水滴状的屏幕。该设备尺寸为160.3 x 74.3 x 7.96mm，重180克。

PCLM50智能手机具有8 GB的RAM，并具有128 GB / 256 GB的本机存储。该手机的最小额定容量为3935mAh，并具有30W快速充电功能。