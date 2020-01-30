三星电子四季度净利润44亿美元，同比下滑38%

1月30日消息，据外媒报道，三星电子公司周四发布了该公司截至2019年12月31日的第四季度及全年财报。财报显示，三星第四季度营收为59.88万亿韩元（约合508亿美元），同比增长1%；营业利润为7.16万亿韩元（约合61亿美元），同比下滑34%；净利润下降38%至5.2万亿韩元（约合44亿美元）。

在整个2019年，三星营收为230.4万亿韩元（约合1956亿），同比下滑5.5%；营业利润为27.77万亿韩元（约合235.6亿美元），同比下滑52.8%；净利润为21.73万亿韩元（约合185亿美元），同比下滑51%。

由于储存芯片价格持续下跌和显示面板需求疲软，第四季度利润同比下降。不过，服务器和移动产品使用的内存需求改善，以及旗舰智能手机的稳健销售，帮助缓解了整体收益的下降。

展望2020年，三星预计整体业务表现将有所改善，但也认为全球商业环境仍存在不确定性。由于数据中心公司需求的增加和5G智能手机的采用，内存市场状况可能会逐渐改善。不过，5G的实际扩张速度及其对DRAM的影响还有待观察。

代工业务计划扩大5 nm和7 nm EUV(极端紫外光刻)工艺的生产，同时致力于开发下一代3 nm GAA(栅极全能)技术。在显示屏方面，三星将优先应对OLED和折叠屏越来越多的采用需求。

移动业务旨在通过扩大高端机型的销售来提高利润，例如增强型5G阵容和新的可折叠设备。网络业务将专注于解决全球5G市场需求，因为其韩国业务在去年全国采用5G后将出现萎缩。

在消费电子部门，该公司将寻求增加QLED 8K电视的销售，并推出新的高端家电，如定制和新的生活方式模式。

三星2019年的资本支出总额为26.9万亿韩元（约合228亿美元），其中半导体支出22.6万亿韩元（约合192亿美元）。2020年，三星将灵活地执行资本支出计划，以满足市场不断变化的需求，同时继续投资于基础设施和中长期商机。