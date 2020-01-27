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正版系统受害者？微软确认部分用户Windows 7桌面变黑屏

2020/1/27 14:29:30来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月27日消息 微软Windows 7系统已经于1月14日终止支持，微软不再致力于为已有数十年历史的OS推送新的质量更新。根据报道，微软最新的Windows 7安全补丁更新破坏了该操作系统的基本功能-桌面个性化。

根据几份报告，Windows 7的最新安全更新会分解桌面墙纸，并将其替换为纯黑色背景。尽管一些用户推测是微软的激活服务器可能已损坏，但微软现在已确认KB4534310补丁有故障。

微软最终承认，Windows 7 KB4534310补丁意外地用黑色单色替换了桌面背景。墙纸故障会影响Windows 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1的所有系统版本。

在整个网络中部署的企业PC上也会发生此问题。微软指出，只有当墙纸在桌面上伸展时，该错误才会在Windows 7上出现。换句话说，如果你将个性化设置配置为使用“拉伸模式”，则会看到黑屏。

虽然造成了混乱，但鉴于Windows 7已经不受支持，因此微软不会向用户发布此修补程序。

如果你的组织购买了Windows 7扩展安全更新（ESU），则可以期望微软在2月中旬之前解决此问题。对于其他Windows 7用户，这里有一个解决方法。

如何在Windows 7上修复黑色桌面墙纸

  • 右键单击桌面，然后选择个性化。

  • 单击桌面背景选项。

  • 单击任意图片，但将图片位置设置为“填充”，“适合”，“平铺”或“居中”。

  • 点击“保存更改”。

  • 微软表示，用户还可以选择与你的桌面分辨率匹配的自定义墙纸。

不幸的是，你似乎再也无法在Windows 7设备上使用壁纸的“拉伸”模式了。

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关键词：Windows 7微软

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