IT之家1月28日消息 据中国日报报道，当地时间周二，英国政府今天宣布，将允许“高风险供应商”为其5G网络基础设施提供设备。

据英媒报道，英国政府将允许华为参与英国5G“非核心”建设，但是禁止华为在涉及核能和军方设施的地址运营，同时规定其市场占有率不得超过35%。

据政府消息人士透露，尽管选择华为存在风险，但是5G市场短时间内并无其它替代项可选，一味封禁华为只会导致英国的5G建设落后2到3年，对消费者和英国经济增长带来负面影响。