特斯拉去年四季度营收74亿美元，马斯克：2020年交付将超50万辆

网易科技讯1月30日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉发布了好于预期的2019年第四季度财报。财报显示，特斯拉在2019年第四季度营收74亿美元，与去年的72亿美元相比增长2%；盈利1.05亿美元，经调整后每股收益为2.14美元，而去年同期为1.4亿美元，每股收益为2美元。得益于诸多利好消息刺激，特斯拉股价在财报发布后上涨近8%。

图：2020年1月7日，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在上海举行的国产Model 3汽车交付活动中跳舞

以下是特斯拉2019年第四季度业绩提要：

——特斯拉2019年第四季度营收为74亿美元，与去年的72亿美元相比增长2%，高于分析师平均预期的70亿美元；

——特斯拉2019年第四季度净利润为1.05亿美元，低于去年同期的1.4亿美元；

——特斯拉2019年第四季度每股收益为0.56美元，经调整后达到2.14美元，高于市场预期的1.72美元，而去年同期为2美元；

——特斯拉2019年第四季度生产了近10.5万辆汽车，交付约11.2万辆，产量和交付量均创纪录。在整个2019年，特斯拉共交付了约36.75万辆汽车，比前一年增长了50%；

——特斯拉2019年第四季度Model S和Model X的产量共为17933辆，交付19450辆；Model 3产量为86958辆，交付92550辆；

特斯拉表示，预计未来将持续实现正现金流和净利润，但随着新产品的推出和增产，可能会出现例外。该公司本季度的汽车毛利率同比略有下降，环比增长22.5%。

特斯拉透露，该公司已经开始在其位于加州弗里蒙特的汽车工厂生产其最新跨界SUV Model Y，并计划于2021年在德国布兰德堡建造的超级工厂生产Model Y。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)预计，Model Y将成为该公司新的畅销车型。这款跨界车将于3月底开始交付，比此前预期要快。

特斯拉表示，2020年的汽车交付量将“轻松超过50万辆”。该公司已经报告称，第四季度在全球交付了11.2万辆汽车，这是特斯拉季度交付量的最高纪录。这个数字大大超过了华尔街的预期，并达到了马斯克年底销售目标的低端。

特斯拉在一份声明中表示：“由于Model 3在上海上市，以及Model Y分别在上海和弗里蒙特投产，今年的产量可能会超过交货量。Model 3和Model Y的总产能目前为每年40万辆，特斯拉工厂正在增加机器，以将这个数字提高到每年50万辆。”

特斯拉的现金状况在第四季度也有所改善，进一步缓解了一度受到密切关注的现金余额担忧。当季现金和现金等价物增加了9.3亿美元，达到创纪录的63亿美元。特斯拉表示，这是“通过对整个业务的持续成本控制”实现的。

自2019年10月特斯拉发布2019年第三季度财报以来，该公司股价已上涨超过120%。当时，特斯拉在大幅削减开支、扩大Model 3在美国以外的销售以及确认与司机辅助驾驶系统Autopilot更新相关的至少3000万美元收入后，实现了出人意料的盈利。Autopilot更新为特斯拉汽车带来了所谓的“智能召唤”功能。

特斯拉股价在那次更新后继续反弹，投资者尤其看好其在中国的前景，该公司已经在上海建成了超级工厂。

马斯克此前曾表示，他预计旗下电动汽车和太阳能业务将从2018年第三季度开始实现可持续盈利。特斯拉于2010年首次上市，大多数时候都处于亏损状态，转而专注于增长和类似科幻小说的产品路线图。去年，特斯拉筹集了超过10亿美元的新资本，并告诉投资者它将在2020年推出功能齐全的全自动驾驶出租车。

到目前为止，48岁的马斯克驳斥了有关特斯拉将难以与老牌汽车制造商即将推出的电动汽车竞争的预测。Model 3是去年在美国销量最好的电动汽车，在欧洲跃升为主流，在去年12月的所有车型中排名第三。

特斯拉在2013年和2016年分别录得一次非连续的盈利季度。特斯拉在2018年第三季度和第四季度实现盈利，但在2019年上半年重新出现亏损。

特斯拉股价在周三常规交易中上涨14.09美元，涨幅为2.49%，报收于每股580.99美元。收盘后发布财报，促使该股再度暴涨11%，至每股647.38美元。今年迄今为止，该股已上涨39%。