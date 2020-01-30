2019年全球5G手机出货1900万台：华为份额37%第一，小米第四

IT之家1月30日消息 Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，2019年全球5G智能手机出货量达到1900万台。需求远高于预期。华为占全球5G智能手机市场份额的37%，位居第一；三星以36%的份额位居第二。vivo份额为10.7%排名第三，小米手机份额为6.4%排名第四。

图表一：2019年全球5G智能手机厂商出货量和市场份额

Strategy Analytics表示：“全球5G智能手机的出货量从2018年的零增长到2019年的1870万台。市场对5G智能手机的需求远高于预期。中国厂商的激烈竞争以及韩国运营商的大幅补贴一直是5G需求的主要驱动力。美国和欧洲等其它地区则落后于亚洲，但我们预计它们将在今年晚些时候缩小与亚洲的差距。”

Strategy Analytics补充说：“2019年华为5G智能手机全球出货量为690万台，市场份额为37%，位居第一。几乎所有华为的5G智能手机都在中国出货，因此美国的制裁对中国的影响相对较小。华为畅销的5G机型包括Mate 20 X 5G和Mate 30 Pro 5G。2019年三星5G智能手机全球出货量为670万台，市场份额为36%，位居第二。三星的5G智能手机出货量是国际性的，主要出货国包括韩国、英国和美国等许多国家。三星最受欢迎的5G机型包括Note 10 5G和S10 5G。”

Strategy Analytics表示：“苹果iPhone和其他大品牌即将推出的5G型号意味着5G将成为今年全球智能手机市场最热的部分。但是，近期新型冠状病毒的恐慌当前正在限制中国部分地区的贸易，这很可能导致2020年上半年亚洲或全球5G供需放缓。行业参与者应为某些市场的5G销量激增做好准备。”