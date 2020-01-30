三星宣布Galaxy Book S笔记本正式开卖：搭载骁龙8cx，999美元

IT之家1月30日消息 去年8月份，三星首次发布了Galaxy Book S笔记本，配备了7nm工艺的骁龙8cx处理器，8GB内存，可选配256GB或512 GB存储空间，13.3英寸触控屏，重量仅为0.96公斤。直到今天，三星才正式宣布这款笔记本在美国官网开启预售，售价为999.99美元，约合人民币7000元。

三星表示，Galaxy Book S是三星新推出的Galaxy Computing系列的首款产品，将高端功能与无缝移动体验结合在一起，有望从根本上改变用户对个人电脑的看法。

三星称，Galaxy Book S将于2020年2月13日起在微软、三星、Verizon以及Sprint的门店开始销售，起价为999.99美元。

不久前，Youtube用户TheUnlockr已经从韩国购买了这款设备，并做了简评：