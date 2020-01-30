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三星宣布Galaxy Book S笔记本正式开卖：搭载骁龙8cx，999美元

2020/1/30 22:57:30来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月30日消息  去年8月份，三星首次发布了Galaxy Book S笔记本，配备了7nm工艺的骁龙8cx处理器，8GB内存，可选配256GB或512 GB存储空间，13.3英寸触控屏，重量仅为0.96公斤。直到今天，三星才正式宣布这款笔记本在美国官网开启预售，售价为999.99美元，约合人民币7000元。

三星表示，Galaxy Book S是三星新推出的Galaxy Computing系列的首款产品，将高端功能与无缝移动体验结合在一起，有望从根本上改变用户对个人电脑的看法。

三星称，Galaxy Book S将于2020年2月13日起在微软、三星、Verizon以及Sprint的门店开始销售，起价为999.99美元。

不久前，Youtube用户TheUnlockr已经从韩国购买了这款设备，并做了简评：

  • Galaxy Book S超薄超轻。

  • 电源按钮指纹登录超级方便。

  • 键盘有足够的移动空间。

  • 键盘背光无法控制。

  • 微软驱动触控板不错。

  • 两个USB-C端口都可以用来为笔记本电脑充电。

  • 配有移动充电器，体积小巧。

  • 支持microSD卡的Nano sim卡。

  • 提供14.5小时的电池续航能力(使用4K的YouTube视频进行测试)。

  • 性能与Surface Pro X相同。

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关键词：三星笔记本

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