IBM宣布研发出无重金属电池，5分钟可充电80%

IT之家12月23日消息 随着全球汽车制造商拥抱电动化，对高效电池的需求已达到前所未有的水平。不幸的是，尽管锂离子电池比化石燃料对地球的影响较小，但用于制造它们的材料仍对环境构成重大危害。现在，IBM宣布正在开发一种新的电池概念，据称它将提供更清洁，更高效的替代方法。

如今，大多数电池（包括为大多数电动汽车提供动力的锂离子电池）均由重金属制成，例如钴，锰和镍。近年来，对这些金属（尤其是钴）的开采进行了越来越严格的审查。从地球提取金属所需的过程可能对环境造成毁灭性影响，包括污染水源，破坏农作物和使土壤退化。

IBM的新电池概念不再依赖重金属，而是基于从海水中提取的成分。该电池使用不需要钴或镍的新阴极和液态电解质将离子从电池的一端移动到另一端。据该公司称，三种海水来源的材料和电解质将限制短路，从而使电池的使用和制造更加安全。

该电池也可能比锂离子电池更有效。IBM公司表示，除了具有比当今的电池更高的功率和能量密度之外，IBM的电池还可以在短短五分钟内充电至80%的容量。这些结果现在只是估计值，但如果为真，则该电池可能会改变所有类型的电动汽车的游戏规则。

尽管IBM电池仍处于测试阶段，但该公司显然对其开发充满信心。IBM与梅赛德斯-奔驰在北美的研发部门以及其他研究机构合作，以进一步探索该电池发展的可能性。