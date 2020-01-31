苹果地图重新构建！导航服务更准确，将逐步登陆多个国家

1月31日消息，据外媒报道，经过重新设计的苹果地图服务已经在美国各地推出，为用户提供更准确的导航和道路、建筑、商场等“全面视图”。

苹果去年曾宣布，通过派遣数百辆装有定制传感器和激光雷达的飞机和汽车，从零开始重新构建地图应用程序。这款新应用于2018年12月份首次亮相，截至当地时间周四，已经在全美推出。

苹果表示，新的地图应用程序将在未来几个月内登陆欧洲，并同时在加拿大、澳大利亚和德国在内的其他国家推出。

在重新设计的过程中，苹果增加了谷歌地图已经提供的部分功能，比如在收藏夹下快速保存位置，并使用交互式街景，苹果称之为“环顾四周”。街道层面的导航目前可以在纽约市、旧金山湾区、拉斯维加斯、瓦胡岛、休斯顿和洛杉矶等地使用，最终将囊括其他地点。

此外，苹果地图中还有名为“收集”的功能，以帮助用户创建和共享自己最喜欢的地点列表。

“超级碗”将于2月3日在迈阿密举行，在此之前，这座城市也将获得苹果地图的实时交通功能，它可以显示公交车和火车的位置以及到达和离开的时间。苹果表示，随着时间的推移，该公司会将实时交通功能扩展到更多城市。

苹果互联网软件和服务高级副总裁埃迪·库伊(Eddy Cue)称：“我们开始创建地球上最好、最私密的地图应用，并反映出当今人们探索世界的方式。”

苹果还强调了地图的隐私功能，包括将某些用户数据保留在设备上处理，而不是连接到云端。该公司表示，地图收集的数据是随机的，该应用不会保存用户去过哪里的历史记录。