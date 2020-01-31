马斯克：特斯拉电动车续航里程将接近640公里

1月31日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，由于旗下产品Model S所使用电池性能获得提升，该公司正接近拥有单次充电续航里程达到400英里（约640公里）的电动汽车。

多年来，特斯拉一直被公认为远程电动汽车的领导者，但实际情况却并非如此简单。

特斯拉一直在为提升电池性能而投资，期望能够获得更高效的动力系统，推动电动汽车续航时间和续航里程的增加。

当地时间1月30日在特斯拉2019年第四季度财报电话会议上，马斯克被问及特斯拉计划何时将Model S和Model X所使用的电池更换为Model 3所使用的2170电池，以进一步提高这两电动汽车的行程和能源效率。

目前，特斯拉的Model S和Model X采用的是18650圆柱形锂离子电池，此类电池与用于笔记本电脑和其他电子设备中的电池规格相同。但从2017年开始，松下在美国内华达州的Gigafactory 1工厂开始为特斯拉Model 3生产了全新的、更大规格的2170电池，此种电池设计具有更高的能量密度，而且由2170电池制成的电池组充电率也更高。

马斯克说，“实际上，18650电池架构的核心化学性能多年来已经进行了很多次的改进。我们对电池容量和车辆能源效率的提高，感到很满意。”

马斯克还表示，他预计Model S单次充电续航里程很快将达到400英里。他说，“我们正迅速接近Model S的400英里的续航里程。所以，要不了多久时间，Model S续航里程就会达到400英里的水平。”

截至目前，Model S长程版车型是特斯拉众多车型中续航里程最长的车型，根据美国环境保护署(EPA)的测定标准该车续航里程可达到370英里（约600公里）。

但马斯克称，由于最近的改进，美国环境保护署的实际估计距离现在应该更接近380英里（约610公里）。他表示，“实际上，Model S和Model X的单次充电续航里程，比我们目前在网站上声明的要长。我们只是还没来得及更新美国环境保护署的评估数字。但Model S和Model X的实际续航里程高于网站所声明的。”

马斯克预计，特斯拉目前正在生产的现有汽车，其单次充电续航里程将接近380英里（约610公里）。

特斯拉还在致力于Plaid Powertrain，这是为Model S和Model X打造的一个基于全新三电机配置的动力系统。马斯克表示，它将在今年年底推出。

不过媒体报道称，特斯拉车型的单次充电续航里程没有必要达到这么长距离，特别是Model S。200英里（约320公里）至300英里（约480公里）里程，加上快速和方便的充电，对于消费者来说就足够了。