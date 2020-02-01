最新更新后，微软Windows 10文件资源管理器仍存Bug

微软表示，Windows 10累积更新补丁KB4532695作为消费者和企业的可选更新提供，可修复文件资源管理器中的多个错误Bug。根据变更日志，Windows 10可选更新修复了一个错误，该错误使文件资源管理器搜索栏破坏，并在搜索栏中禁用了右键单击功能。

Windows 10文件资源管理器问题在Windows 10版本1909公开发布后首次发现。去年12月，用户报告称搜索栏可能会长时间冻结。许多Windows 10用户还确认，文件资源管理器的新搜索体验会阻止用户右键单击搜索栏中的内容。

尽管微软解决了影响文件浏览器和控制面板的上述两个问题，但是新的搜索体验仍然存在Bug，例如，你必须单击两次以重置插入标记的位置并输入搜索查询。

尽管微软表示已启用了右键单击支持，但搜索框仍然是表面，在你左击该栏以将其激活之前，无法右键单击它。新的搜索栏还有一个错误，即高级查询语法关键字、运算符、过滤器不再以蓝色突出显示。

文件资源管理器的统一搜索体验仍然一团糟，在Windows 10 20H1更新发布之前，情况似乎不会变得更好。

微软尚未意识到文件资源管理器的新问题，并且似乎没有任何解决方法。如果你已安装Windows 10版本1909，则必须接受文件资源管理器和控制面板出现问题的可能性。

与此前的累积更新一样，KB4532695补丁在某些系统上引起了蓝屏死机，音频问题，TPM和其他问题等。