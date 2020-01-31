微软Windows 10 Build 19555快速预览版推送，更新了这些内容

IT之家1月31日消息 微软推送了面向快速预览通道的最新的Windows 10 Preview Build 19555.1001系统更新。此版本没有任何新功能，但包含一些错误修复和改进。

启用/禁用某些策略后，修复了Windows Update> Advanced选项下的切换问题，从而解决了对齐问题。

修复了一个问题，该问题可能导致“开始”菜单和应用程序无法打开，直到锁定并在听音乐时解锁计算机后，重新启动explorer.exe。

修复了现代打印对话框在最近的某些情况下无法正确显示打印预览的问题。

已更新Windows安全应用程序中的保护历史记录，以在加载时间比预期长的情况下显示加载指示器。

修复了导致ARM64设备无法升级到先前版本的问题。

此内部版本上已可以运行“重置此PC”的云恢复选项。

解决了一个问题，即某些外部USB 3.0驱动器在连接后，最终显示Start Code 10处于无响应状态。

由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改，BattlEye和Microsoft发现了不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员，对这些设备应用了兼容性保留，以防止受到影响的Windows Insider Preview版本。

微软知晓，寻求基于Chromium的Edge最新版本的Narrator和NVDA用户在导航和阅读某些Web内容时可能会遇到一些困难。讲述人，NVDA和Edge团队都知晓了这些问题。旧版Microsoft Edge的用户不会受到影响。

尝试安装新版本时，正在调查有关更新过程暂停较长时间的报告。

微软正在调查报告，一些内部人员无法更新到更新版本，错误为0x8007042b。

微软正在调查一些内部人士无法更新到更新版本的报告，错误为0xc1900101。

“隐私”下的“文档”部分有一个损坏的图标（只是一个矩形）。

有时可能无法打开东亚IME输入法（简体中文，繁体中文和日文IME）的IME候选窗口。微软正在调查报告。作为一种解决方法，如果遇到这种情况，请将焦点移到另一个应用程序或编辑区域，然后再将其改回原始区域，然后重试。或者，你可以转到任务管理器，然后从“详细信息”选项卡中结束“ TextInputHost.exe”任务，此后该任务便会起作用。