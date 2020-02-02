苏宁物流“无接触配送”现场曝光，网友：搞笑但安全

IT之家2月2日消息 据官方报道，1月26日起，苏宁物流在全国多城市试点“无接触配送”服务，快递员在配送过程中，可电话联系用户确认收货方式，优先将包裹投递自提柜，其次将包裹放置指定位置，如公司前台、家门口等，快递员将通过电话和APP、短信等渠道通知用户自行取快递。



近日，苏宁物流“无接触配送”现场照片也在网络上出现，据了解，收货人陈先生先是收到一条苏宁物流配送短信，短信提示快递员将采取“无接触配送服务”，包裹可根据用户需求放在指定位置。据短信显示，快递员今日已经测量体温且正常，并实时全程佩戴口罩，保障投递安全请用户放心。对此有网友表示，虽然“搞笑”，但是还是很安全的。

针对苏宁帮客上门安装、清洗维修等服务，苏宁物流要求服务工程师都佩戴口罩，务必减少与用户的近距离互动。

据了解，苏宁物流全国300多个城市的正常配送。北京、上海、南京三地用户可通过苏宁菜场，持续实现今天下单明天自提新鲜蔬果。

县镇市场，苏宁帮客县镇服务中心除保障乡村用户“24小时送装”服务外，还投入到各地防疫定点医院、监测点的建设中，支援空调、热水器等家电的免费安装。

数据显示，截至2月1日，苏宁物流累计护送了超230吨爱心物资、77万双医用手套。截至目前，苏宁累计支援物资超过800万元。