达达集团宣布启动“到家新鲜菜场”项目

达达集团昨日宣布，为充分保障疫情防控期间全国居民生鲜品的线上供应，正式启动“到家新鲜菜场”项目。据介绍，该项目将重点保障京东到家平台每日7-10点的蔬菜、水果、肉禽蛋奶、米面粮油等生鲜、民生类商品供给。

目前，京东到家平台上已有沃尔玛、永辉、步步高、永旺、绿地优选、七鲜超市、世纪联华、卜蜂莲花等近40家连锁商超，以及钱大妈、生鲜传奇等16家社区生鲜连锁及菜市场，作为首批商家加入该项目；达达快送侧则将通过多种措施调度并激励更多骑手参与配送，增强各地运力，保障配送及时。

京东到家数据显示，春节防疫期间，全平台销售额相比去年同期增长470%，米面粮油、肉禽蛋奶、蔬菜水果和水饺馄饨等速冻食品均十分畅销。除夕至大年初六，蔬菜销售额同比去年增长了510%，水果同比增长超300%，鸡蛋增长770%，乳制品增长370%，水饺、馄饨等速冻食品销售额同比增长了790%。

面对大幅上涨的消费需求，达达集团正式启动“到家新鲜菜场”项目，重点保障每日7-10点京东到家平台生鲜类商品供应充分、价格稳定、配送及时。目前，“到家新鲜菜场”参与门店数量已达数千家，覆盖全国近100个主要城市，后续将号召更多商家加入该项目。

据悉，为了保障线上各类民生物资的充足供应，京东到家积极沟通具备商品供应优势的商家，补充门店拣货人员调配，加强新鲜蔬菜及生鲜商品的上线售卖，从增加商家供应、丰富蔬菜品类、优化拣货流程、加强运力保障等环节，确保各类新鲜蔬果、肉禽蛋奶、方便食品的线上货源充足，全方位稳住市民的“菜篮子”。在保证供给的同时，京东到家还将严格监督平台商家，严禁哄抬物价。目前，已保障在每日在7-10点时段，白菜、土豆、西红柿、黄瓜、青椒、萝卜等平价蔬菜全面恢复供应，油麦菜、娃娃菜等各类绿叶菜基本供应充足。

另外，京东到家还呼吁平台上更多商家尽快恢复并增强蔬菜供给，加入“到家新鲜菜场”；同时欢迎更多商家加入京东到家，进一步丰富供应。