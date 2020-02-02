升级2K触控全面屏！华为MateBook 13/14 2020款2月3日预售

IT之家2月2日消息 根据华为官方的消息，华为MateBook 13/14 2020款将于2月3日开启预售，2月7日正式全面开售。两款产品在保持轻薄便携特色的基础上，更新了最新十代酷睿处理器、16GB双通道大内存、MX250独立显卡满血版，还加入了2K触控全面屏。

MateBook 13 2020款

据介绍，华为MateBook 13在本次升级中，在经典的2K全面屏的设计基础上，加装高精度多点触控屏，官方称这是13英寸笔记本同价位档唯一的2K触控全面屏笔记本。

华为MateBook 13 2020款的2K触控全面屏拥有高达88%的屏占比，屏幕分辨率为2160*1440，拥有100%的sRGB广色域，对比度高达1000:1，PPI为200，实现2K级显示效果。华为MateBook 13 2020款仍旧保持了华为经典的3:2的屏幕比例。有别于市面上普遍的16:9屏幕长宽比的笔记本产品，3:2的屏幕长宽比在Office等常用的办公软件中，可以让办公内容得以更完整、最大化地显示，有助于用户在文件内容上进行编辑、修改，并且易于分享，实现了办公效率的提升。

华为MateBook 13 2020款的多点触控屏，实现高精度多点触控，顺滑触感，防指纹，交互更加接近本能。更有华为首创三指下滑手势截屏功能，通过触屏手势，实现快速截屏，并自动识别图片内文字，转换为文本，高效贴心。一体化触控方案，具备高透过率，折射好，耐腐蚀，耐高低温，耐变黄等特性。

配置方面，华为MateBook 13 2020款搭载英特尔第十代酷睿处理器，采用四核八线程设计，整体性能比上一代酷睿八代产品有了不小提升。同时，华为MateBook 13搭载NVIDIA GeForce MX250高性能独立显卡，并拥有16GB双通道大内存。

MateBook 14 2020款

官方表示，华为MateBook 14是6000元价位档唯一采用2K触控全面屏的笔记本产品，屏幕尺寸为14英寸，搭载了56Wh超大电池，华为MateBook 14支持本地1080P视频播放14.7小时，或正常办公13.6小时,或网页浏览10.7小时，实际生活中轻度使用一天绝对没有问题。充电方面。华为MateBook 14拥有65W快充USB-C接口便携适配器，重量仅为160g，一充多用，充电15分钟,日常办公使用3小时，支持华为手机超级快充。

配置方面，华为MateBook 14同样配备最新英特尔第十代酷睿处理器，可选酷睿i5或高配酷睿i7，搭配16GB双通道大内存，多任务处理速度有了质的提升，还有高性能PCIe NVMe高速固态硬盘加持，搭载MX250显卡（TDP 25W）满血版，2GB GDDR5独立显存。