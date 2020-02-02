华为MateBook 13 2020款上架：十代i5+2K触控屏，5899元

IT之家2月2日消息 华为 MateBook 13 2020款现已上架京东，十代i5+16GB内存+ 512GB SSD+MX250独显+2K触控屏，首发价5899元。

MateBook 13 2020款共有两个配置和两个颜色可选，i5 16G 512G MX250 银/灰的到手价为5899元；i7 16G 512G MX250银/灰的到手价为6899元。

据介绍，华为MateBook 13在本次升级中，在经典的2K全面屏的设计基础上，加装高精度多点触控屏，官方称这是13英寸笔记本同价位档唯一的2K触控全面屏笔记本。

华为MateBook 13 2020款的2K触控全面屏拥有高达88%的屏占比，屏幕分辨率为2160*1440，拥有100%的sRGB广色域，对比度高达1000:1，PPI为200，实现2K级显示效果。华为MateBook 13 2020款仍旧保持了华为经典的3:2的屏幕比例。有别于市面上普遍的16:9屏幕长宽比的笔记本产品，3:2的屏幕长宽比在Office等常用的办公软件中，可以让办公内容得以更完整、最大化地显示，有助于用户在文件内容上进行编辑、修改，并且易于分享，实现了办公效率的提升。

华为MateBook 13 2020款的多点触控屏，实现高精度多点触控，顺滑触感，防指纹，交互更加接近本能。更有华为首创三指下滑手势截屏功能，通过触屏手势，实现快速截屏，并自动识别图片内文字，转换为文本，高效贴心。一体化触控方案，具备高透过率，折射好，耐腐蚀，耐高低温，耐变黄等特性。

配置方面，华为MateBook 13 2020款搭载英特尔第十代酷睿处理器，采用四核八线程设计，整体性能比上一代酷睿八代产品有了不小提升。同时，华为MateBook 13搭载NVIDIA GeForce MX250高性能独立显卡，并拥有16GB双通道大内存。