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特斯拉Model3销量2019年创纪录：全年销售超30万辆

2020/2/3 11:24:14来源：新浪科技作者：星海责编：微尘评论：

2019年全球销售220万辆乘用插电式电动汽车，占新车销量的2.5%；也就是说2019年全球每卖40辆新车就有一辆插电式电动汽车。

12月份，全球插电式电动汽车的销量略有下滑，但该月销量仍然排在历史第三位。根据统计，12月全球销售插电式电动汽车27.9万辆，同比减少4%。

中国市场遭遇挑战是电动汽车销量下滑的重要原因之一，尽管如此，2019年销售的插电式电动汽车仍然达到221万辆，同比增长10%。

在销售插电式电动汽车中纯电动汽车占了74%，同比增长5%；插电式混动汽车只占26%。

12月份，特斯拉销售Model 3汽车53742辆，全年销量300885辆，Model 3也是12月份销量最高的电动汽车。北汽EU系列电动汽车的销量排在第二位，12月份销售21963辆，全年销量111047辆。

日产Leaf排在第三位，12月销量5414辆，全年销量69873辆；比亚迪元排第四位，12月销量1434辆，全年销量67839辆。可惜，日产Leaf的销量同比减少20%。

如果按制造商销量来排名，特斯拉高居第一位，12月销量63148辆，全年销量367820辆，比第二名多出近14万辆。比亚迪、北汽、上汽、宝马也挤进了前5位。

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关键词：特斯拉Model 3

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