特斯拉发布首张Model Y投产图片，车身制造取得突破

2月1日消息，据国外媒体报道，特斯拉公司发布了首张Model Y投产车型的官方图片以及生产线图片，暗示该公司先前讨论的车身制造技术实现了突破。

特斯拉日前在发布其2019年第四季度财务业绩时，还宣布Model Y已于今年1月份早些时候投入生产，并且Model Y将于3月份开始交付。

据媒体报道，近一年来，作为特斯拉的广泛测试计划的一部分，Model Y投产前的原型车型已经出现在公共道路上。但从特斯拉这次发布的首张Model Y投产车型的官方图片看，这款车辆与2019年3月份亮相的最初原型车型相比，似乎已经有了改进。

现在，特斯拉分享的是投入生产的Model Y的第一张官方图片。如果与最初的原型车型相比较可以发现，投入生产的Model Y的首张官方图片证实，特斯拉正在制定铬删除（去除镀铬饰件）标准，这是特斯拉车辆的第一次实践措施，但在车主的售后改装中是一个非常流行的做法。

另外，特斯拉还进行了一些设计改进，特别是在电动SUV的前端。

伴随Model Y的第一张投产型官方图片的发布，特斯拉还分享了其位于加州弗里蒙特工厂中Model Y生产线的系列图片。

这些图片显示了制造Model Y车身部位的流流水线生产场景，特斯拉表示这正是其着力的地方。

去年，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）接受媒体采访时曾表示，该公司正在转向铝铸件设计，取代为Model Y提供一系列冲压钢和铝片。他当时表示，“当我们获得大型铸造机时，车身将从70个零件减少到1个，这会大大减少所有机器将这些零件组装在一起的资本支出。”

这意味着车身制造将取得一个重大突破，而刚刚发布的官方图片，正是特斯拉向我们提供的使这一努力变为现实的首个视觉证据。

这家汽车制造商设计了一台巨型新机器，几乎实现了以整件方式生产出汽车车架。

随着投产车型版本的推出，特斯拉还发现了改进车辆能源效率的其它方法，将Model Y单次充电行驶里程提高到315英里（507公里）。