特斯拉做空者太惨：1月份合计损失58亿美元

2月3日消息，据国外媒体报道，今年1月，电动汽车制造商特斯拉的股价不断创下新高，使得做空该公司的投资者遭受了58亿美元的创纪录损失。

自去年第三季度实现盈利以来，特斯拉股价一直表现强劲。进入2020年以来，该公司股价一直位于420美元以上，超过了特斯拉首席执行官（CEO）埃隆·马斯克（Elon Musk）去年8月份提出的每股420美元的私有化价格。

今年1月上旬，特斯拉的市值曾达到887.06亿美元，高于通用和福特这两大汽车厂商的市值之和（863.21亿美元）。这得益于该公司去年第三季度实现盈利、中国新工厂的进展，以及去年第四季度好于预期的汽车交付等因素。

在过去6个月里，特斯拉股价出现了令人难以置信的上涨。金融科技和分析公司S3 Partners分析师的数据显示，自2019年6月跌至179美元的低点以来，该公司股价已累计上涨逾200%，给做空者造成了169亿美元的损失。

特斯拉股价上涨的部分原因是，该公司在中国的制造业务增长速度快于预期。去年10月，该公司宣布，其位于上海的“3号超级工厂”（Gigafactory 3）已开始生产Model 3，并称其新款Model Y将于今年夏季投产，也比原计划提前。此外，该公司还公布了超出华尔街预期的利润。

马斯克长期以来一直在向做空者发起攻击，指责他们试图摧毁他的电动汽车公司，认为他们的活动应该是非法的，甚至对一位跟踪并拍摄了特斯拉部分汽车的评论家采取法律行动。