周一A股大跌港股企稳，阿里腾讯美团小米上涨

2月3日消息，今日港股市场，中国科技巨头股票均上涨，阿里上涨2.30%，腾讯上涨1.88%、美团上涨0.20%、小米上涨4.34%。

中国A股经历10天休市后，今天正式交易，受新冠病毒疫情影响，市场出现恐慌情绪，上证指数下跌7.72%。

而港股市场已于大年初五开市，经历上周三个交易日下挫后，市场情绪有所企稳。周一恒生指数微涨0.17%。

具体到中国科技巨头股价上，阿里上涨2.30%，报205.0港元，总市值4.40万亿港元。上两周阿里跌幅分别为2.63%和6.62%。本次疫情中，阿里宣布将设立10亿元医疗物资供给专项基金，从海内外直接采购医疗物资，定点送往湖北。

腾讯上涨1.88%报380.0港元，总市值3.63万亿港元。上两周跌幅分别为3.31%和3.32%。有传言称，《王者荣耀》在春节期间日流水达到20亿元，众多人在家隔离促进了数字内容消费。

美团上涨0.20%报99.59港元，总市值约5000亿港元。由于疫情对其外卖、酒店预订等业务影响较大，其在春节之前一周大跌8.58%，上周下跌2.93%。

小米上涨4.34%，收盘报12.02港元，总市值约2000亿港元。由于疫情波及手机零售，而且假期延长，制造业开工时间推迟，上周小米股价大跌13.64%。今日摩根士丹利上调其目标价，理由是去年四季度手机发货量增长，股价获得支撑。