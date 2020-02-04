教育部：各地原计划正式开学前不要提前网上教学

IT之家2月4日消息 据教育部网站消息，教育部今日发布提醒称，各级教育行政部门、中小学和校外培训机构，在各地原计划的正式开学日之前，不要提前开始新学期课程网上教学，可安排一些疫情防护知识、心理健康辅导、寓教于乐等方面的网上学习内容，确保学生度过愉快的假期。同时，教育部提醒家长，要把孩子身心健康放在第一位，不过度施加压力，科学、适度安排孩子学习、生活和锻炼。

教育部提醒：各地原计划正式开学前不要提前开始新学期课程网上教学

当前，全国上下正万众一心、众志成城，团结奋战抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，教育部专门发通知要求2020年春季延期开学，阻断疫情向校园蔓延。为保证防控疫情期间中小学校“停课不停学”，各地教育行政部门、中小学和一些校外培训机构按学校正常教学计划积极提供免费线上课程，为中小学生如期学习提供了便利条件。

由于现在正值寒假期间，学生需要完成寒假作业，过早提供新学期线上课程，将会增加学生学业负担。为此，教育部提醒各级教育行政部门、中小学和校外培训机构，在各地原计划的正式开学日之前，不要提前开始新学期课程网上教学，可安排一些疫情防护知识、心理健康辅导、寓教于乐等方面的网上学习内容，确保学生度过愉快的假期。提醒广大家长，在防控疫情严峻形势下，把孩子身心健康放在第一位，珍惜宝贵假期，不过度施加压力，科学、适度安排孩子学习、生活和锻炼。同时，希望行业组织要加强引导，带领各培训机构坚决落实中央决策部署，同舟共济，共克时艰。