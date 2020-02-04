顺丰回应“快递员面临短缺”：返岗在岗基本正常

2月4日，顺丰快递曝出公司虽然还未停工，但派送人员紧缺。消息称，顺丰快递目前出现一线人员紧缺，主要是由于在疫情影响下，派件考核达标出现困难。顺丰相关人士表示，公司返岗在岗基本正常。

也有顺丰同城内部人士则表示，“我们还在招快递员，我们的待遇高于同行，也有一个长远职业规划，相关社会福利也有保障。”

一名北京海淀区快递员表示，全部快递员都在岗，目前公司分部也不缺人。

自1月24日起，顺丰增开深圳至武汉、杭州至武汉、北京至武汉、潍坊至武汉、以及仁川至北京和成田至武汉等多条货运航线。目前，湖北武汉107个网点全部正常营业。

目前顺丰快递员在派送过程中也尽量无接触派送，1月23日，顺丰发布相关信息表示面对新型肺炎，将在武汉地区持续进行以快递柜自取自寄为主的收寄服务。

据悉，为提升运输效率，保障一线特殊需求，顺丰目前暂无法为个人捐赠物资提供公益物流运输支持，将集中力量为各地政府、慈善组织提供公益运输。

1月17日晚间，顺丰控股发布最新财务数据，2019年快递业收入达1061.4亿元，去年12月顺丰速运物流及供应链收入达到118.46亿元，同比增长33.31%；当月快递业务收入112.7亿元，同比增长27.92%，业务量5.84亿件，同比增长57.84%，单票收入19.3元，同比下降18.94%。