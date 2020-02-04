微软Windows 10记事本商店版归来？系统可选，能卸载

像Windows计算器一样，微软计划将Windows Notepad记事本系统应用程序引入Microsoft Store，据此旨在更定期地对其进行更新。

但是，在去年12月初，微软没有给出太多理由就放弃了该计划。现在，外媒报道，微软自8月以来发布了Store应用程序的第一个更新，并将其更新为10.1912.1.0版。

在画图和写字板之后，微软Windows 10记事本应用程序可能成为一项可选功能，用户将来可以卸载。在Windows 10 20H1 Build 19041（RTM候选版）系统中，微软已在“可选功能”部分中悄悄添加了记事本。

微软Windows 10的“可选功能”部分（可从“设置”应用访问）允许用户打开和关闭功能。你可以启用或禁用Internet Explorer、Windows Media Player、Microsoft Quick Assist和几种语言选项。

微软了解到，许多用户希望能够卸载他们不使用的任何功能，甚至流行的应用程序（如写字板、记事本和经典Paint画图）也加入了其他传统应用程序（如Windows Media Player）的行列。

如你所见，上面的截图显示，记事本列在可选功能页面中，你可以立即卸载该应用程序。卸载应用后，你需要重新启动设备，记事本将从系统中完全删除。

记事本也将从Windows运行、命令提示符和Windows搜索结果中消失。

像其他可选功能一样，记事本始终可以重新安装。

通过允许用户卸载记事本，微软使他们更容易安装第三方记事本应用程序。

卸载记事本可以更加轻松地在Windows运行程序和其他程序中使用“记事本”命令打开第三方应用程序，但是你仍然需要编辑注册表值。

至于Paint画图，你可以安装第三方程序，例如Paint.NET。

微软计划通过Microsoft Store保持记事本的更新，但该公司最近决定不支持该应用程序的商店可更新版本。

尽管微软尚未透露为何决定不推出Windows Store版本的Notepad应用程序，但看来该公司尚未放弃这一想法。微软可能会通过将其作为可选功能，为提供记事本商店版本奠定基础。