特斯拉市值突破1500亿美元，马斯克将解锁第二笔约15亿美元奖励

北京时间2月5日晚间消息，据国外媒体报道，随着特斯拉股价的不断攀升，公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）即将获得第二笔奖励，价值近15亿美元。

本周，特斯拉股价继续上扬，并于周二创下887美元的新高，从而将特斯拉市值推高至1590亿美元。这使得公司CEO马斯克距离获得第二笔奖励又近了一步。

根据2018年3月特斯拉特别股东大会所批准的马斯克未来十年的薪酬方案，马斯克没有任何工资或现金奖金。如果他能带领特斯拉实现诸多预期目标，则可以获得大约2030万股股票期权，占特斯拉2018年1月19日流通股的约12%。

而且，该方案中还有一个激励条款。特斯拉的市值必须在10年内达到6500亿美元，但这个目标可分为12期完成，首期市值目标为达到1000亿美元，其后的目标是每次市值增加500亿美元。每次实现目标时，马斯克可以获取约169万股票奖励。

本月早些时候，马斯克已经实现了第一个里程碑，当时特斯拉市值突破了1000亿美元关口。如今，特斯拉市值在1000亿美元的基础上又增加了500多亿美元，如果还能满足相应的运营目标，则马斯克将解锁第二批奖励，即169万股票奖励。按照当前股价，这169万股票价值近15亿美元。

当前，1500亿美元的市值已经让特斯拉远远领先于美国三大汽车公司。事实上，特斯拉目前市值已经超过了通用汽车（490亿美元）、福特（360亿美元）和菲亚特克莱斯勒汽车（180亿美元）市值的总和。

分析人士称，将来如果特斯拉在财务方面继续保持强劲，可能用不了多久就会超越丰田汽车（当前市值2290亿美元），成为全球最具价值的汽车公司。