内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

分析师下调评级，特斯拉涨势戛然而止周三暴跌17%

2020/2/6 6:35:37来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

北京时间2月6日凌晨消息，周三收盘，特斯拉股价暴跌17.18%，报734.7美元，创下了史上最大跌幅，分析师下调该股评级，特斯拉涨势戛然而止，在此前两个交易日中，特斯拉股价累计涨幅达到36%。

空头们已经对特斯拉进行了重注。特斯拉是华尔街被做空最多的股票之一。

事实上，据S3 Partners的数据显示，随着特斯拉股价在过去6个月里飙升近300%，那些做空该股并试图限制其下跌趋势的人自年初以来损失了逾80亿美元。其中包括近25亿美元的损失，而这一损失仅是周一股市飙升近20%造成的。

2月4日，特斯拉公司全球副总裁陶琳在微博上回复用户关于“疫情是否会影响国产Model 3的交付进度”时表示，原定春节后2月初的新车交付会暂缓，目前正在制定各种计划。

投资银行加通贝祥（Canaccord Genuity）的分析师杰德·多尔谢默（Jed Dorshemer）周三发布研究报告，将特斯拉（NASDAQ：TSLA）的股票评级从“买入”下调到了“持有”。

在追踪特斯拉股票的华尔街分析师中，现在只有大约五分之一的人将其评级设定为“买入”。

自特斯拉公布2019年第三季度财报以来，分析师对该股给出的目标价平均值已经从大约300美元上升到了500美元。同期，特斯拉股价已从250美元上涨至900美元。

目前，在追踪特斯拉股票的华尔街分析师中，只有大约20%的分析师对其给出了“买入”评级。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    