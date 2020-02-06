美消费维权人士对特斯拉暴涨发出警告，呼吁SEC调查

北京时间2月6日消息，美国著名消费维权人士拉尔夫-纳德（Ralph Nader）周三对特斯拉股票近期的持续暴涨发出警告，并呼吁监管机构考虑对潜在的内幕交易进行调查。

纳德表示对特斯拉的股票价格感到担忧。“特斯拉去年售出了不到40万辆汽车，但估值已超过了大众汽车和通用汽车的总和。”

他认为，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）应该在此时保护投资者，并调查是否存在内幕交易、潜在的市场操纵等行为。

纳德并没有提供内幕交易的证据。特斯拉没有立即回应置评请求。

特斯拉股价在过去一个月中上涨了逾70%，过去六个月上涨了233%，因近期交付量数据和好于预期的财报促使华尔街认为该公司可能最终有望实现持续盈利。

特斯拉股价周三大幅下挫，午后跌幅扩大至20%，市值回落至1300亿美元下方。

可以肯定的是，特斯拉最近的大幅上涨很可能要归功于该公司大部分的空头。实际上，特斯拉是最近一月在美国市场上做空最多的股票。

但是随着特斯拉在1月和2月初创下历史新高，越来越多的空头被迫投降并买回股票，这进一步加剧了涨势，并扩大了特斯拉空头的损失。

据S3 Analytics的数据，特斯拉空头上周损失了超过15亿美元。