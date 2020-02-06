谷歌：Chrome浏览器将停止播放“破坏性”视频广告

北京时间2月6日早间消息，据外媒报道，谷歌表示，基于联盟发布的最新广告标准，其Chrome浏览器将在今年晚些时候停止在含有"破坏性"视频广告的网站上播放广告。

新的广告标准定义了什么是消费者无法接受的广告，这样的广告将极可能促使消费者安装广告屏蔽器。这类广告包括无需与用户交互即可自动播放的视频广告，和占据屏幕30%以上的所谓"粘性广告"（无论用户如何滚动屏幕，该广告都会粘在页面的一侧）。

联盟的组织成员包括谷歌本身，以及包括Facebook、微软和联合利华（Unilever）等公司。其它成员还包括广告技术公司、代理公司和行业集团。

大约两年前，谷歌开始屏蔽不满足广告标准的网站上的广告。在联盟最新的广告标准发布之际，谷歌的广告业务正受到反垄断审查。上个月，俄勒冈州参议员罗恩·怀登（Ron Wyden）要求监管机构调查广告屏蔽行业的反竞争行为。

周三，联盟宣布了它的短视频标准，定义为8分钟或更短的视频。该联盟称，无法跳过的预滚广告或在前5秒内不能跳过的时长超过31秒的广告，任何在视频中间插播的持续性的广告，出现在播放视频顶部或者位于视频播放器中间三分之一或覆盖20%以上视频内容的广告，等等，都"特别具有破坏性"。

Chrome在一篇博客文章中说，联盟已经表示，网站所有者应该在4个月内停止向网站访问者展示这些类型的广告。Chrome表示，8月5日，它将停止在那些反复播放破坏性广告的网站上播放广告，同时它也表示谷歌旗下的YouTube也将接受同样的审查。"就像之前的广告标准那样，我们将在包括YouTube在内的所有广告平台上更新我们的广告产品计划，并利用更新后的广告产品计划来指导未来的广告产品开发。"