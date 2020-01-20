像原生App一样，微软Windows 10向Chrome PWA中添加快捷菜单

IT之家1月20日消息 微软一直在尝试使用Progressive Web Apps解决Windows Store中缺少应用的问题。微软允许开发人员在应用商店中提交和发布其PWA，并且该公司还致力于改善对应用商店外部可用PWA的支持。

Google Chrome v70浏览器带来了Windows 10上对PWA的支持，但不同之处在于这些应用程序在Chrome窗口中运行。与Microsoft Store中可用的PWA（例如Twitter）不同，Chrome驱动的PWA会错过Windows 10的一些功能，并且无法与操作系统进行更深入的集成。

右键单击固定在任务栏上的任何应用程序，都会显示一个上下文跳转菜单，也称为快捷菜单或跳转列表。开源的Chromium浏览器还允许用户右键单击PWA，但是用户无法通过上下文菜单启动关键任务，例如“撰写新推文”。

另一方面，Microsoft Store中可用的PWA启用了快捷菜单中的多个选项。根据承诺，微软致力于将Windows 10对“快捷方式”菜单的支持添加到Chromium浏览器。

“该提案增加了对Web App Manifest中定义的快捷方式的支持，以使用户获得与本机应用程序相同的快速启动栏应用程序图标菜单体验，” Microsoft Edge团队成员Rahul Singh写道。

“Chromium当前支持在几个位置添加PWA图标，例如在安装过程中的桌面，Windows上的开始菜单和快速启动栏。这些快捷方式旨在帮助用户快速启动PWA。但是，Chromium当前不允许用户通过快速启动栏图标菜单在PWA中启动关键任务。”

微软指出，PWA任务栏图标的Jumplist（快捷菜单）是在安装应用程序时自动创建的。菜单基于网站共享的详细信息。

该提交目前被标记为“正在进行中”，尚不清楚微软何时将这些更改推广到Chrome浏览器中。