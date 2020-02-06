吉利德回应瑞德西韦专利：2016年就已全球申请

IT之家2月6日消息 据第一财经报道，从吉利德方面获悉，吉利德在2016年就已经就瑞德西韦以及针对冠状病毒的用途在全球申请了专利，也包括中国。但是中国的申请还有待批准。

报道称，吉利德还表示：“已经注意到武汉病毒研究所就相关药物的应用申请专利的情况。”但是强调，现阶段讨论任何强制许可或其他类型许可还为时过早，吉利德也没有表示是否会对武汉病毒研究所的专利提出挑战。

吉利德CEO Daniel O’Day表示，“我向你和在座的各位说的一点是，这对我们在全球的健康事业没有影响。我要强调的是，我们的责任是患者。我们的首要任务是找到正确的临床试验项目，用科学和实据证明提供给患者的药物是有效的。同时，提高产能，满足全球的患者需求。

此前，武汉病毒研究所在2月4日发表的一份声明中称：“对在我国尚未上市，且具有知识产权壁垒的药物瑞得西韦，我们依据国际惯例，从保护国家利益的角度出发，在1月21日申报了中国发明专利（抗2019新型冠状病毒的用途），并将通过PCT（专利合作协定）途径进入全球主要国家。如果国外相关企业有意向为我国疫情防控做出贡献，我们双方一致同意在国家需要的情况下，暂不要求实施专利所主张的权利。”