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微软：Xbox下一代竞争对手不是索尼和任天堂

2020/2/6 17:45:41来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家2月6日消息 微软Xbox高管Phil Spencer透露Xbox不会与索尼PlayStation或任天堂争夺下一代产品，而是与亚马逊和谷歌竞争。

Phil Spencer在接受外媒Protocol采访时透露，Xbox并不是与竞争对手的离线技术竞争。Spencer的想法在于Xbox云游戏。

Xbox高管Phil Spencer说：“当谈到任天堂和索尼时，我们对它们有很多尊重，但我们认为亚马逊和谷歌是未来的主要竞争对手。” “这并不是不尊重任天堂和索尼，但是传统的游戏公司有些站错了位置。我想他们可以尝试重新创建Azure，但是多年来，我们已经在云服务上投资了数百亿美元。”

目前，微软Azure云技术是将许多Microsoft服务（包括游戏服务Project xCloud）结合在一起的粘合剂。作为Google Stadia和传闻中的Amazon Streaming Service的竞争对手，微软已经在制定计划以对抗即将到来的游戏流媒体服务。

斯宾塞说：“我不想与这些人争夺规格战，而亚马逊和谷歌则专注于如何向全球70亿人提供游戏。” “ 我们愿意与任天堂和索尼合作，开展各种举措，例如允许各个公司系统上的游戏玩家相互对战。”

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关键词：Xbox微软

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