山东联通采购6.5万台中兴超高清高端4K智能机顶盒

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IT之家2月6日消息 山东联通日前发布公告显示，2020年第一批超高清4K视频机顶盒进行单一来源向中兴通讯采购，此次采购规模为64750台超高清高端4K智能机顶盒。
山东联通表示，中兴视频3.0平台对接的超高清高端4K智能机顶盒只有中兴通讯股份有限公司通过了山东联通的技术和测试规范要求的必选项的测试。
此外公告显示，自合同签订之日起至2020年5月31日，山东联通公司如在本次采购合同有效期内完成中兴平台对其它品牌机顶盒的解耦，则剩余未执行份额作废。
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