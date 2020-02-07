为对抗华为，美司法部长建议投资爱立信和诺基亚

北京时间2月7日消息 据路透社报道，美国司法部长William Barr本周四表示，美国及其盟国应考虑采取非常不同寻常的举措--获得芬兰诺基亚和瑞典爱立信的“控股权”，用以抗衡中国华为在下一代5G无线技术领域的主导地位。

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报道称，William Barr在近日一次会议讲话中谈到，有人提议“美国应与诺基亚和/或爱立信结盟”来对抗华为。

William Barr说，这种结盟可以“通过美国直接持有控股权或者通过美国私有公司及相关公司的财团持股”来实现。

“向这两家公司中的一家或者两家注入我们庞大的市场和财务实力后，将使其成为异常强大的竞争对手，并消除人们对其存活力的担忧。”他说。

在华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）主办的这场活动中，他谈到，“我们和我们最亲近的盟友当然需要积极考虑采用这种方法。”

爱立信和诺基亚两家公司的总市值约为500亿美元，目前尚不清楚美国政府可能会利用哪些资金来收购这两家公司的股份，或者此举是否能够获得外国监管机构的批准。

爱立信拒绝对此置评，诺基亚则没有立即置评。在William Barr发表上述言论后，两家公司的股价都出现小幅上涨。

上个月，由六名美国参议员组成的小组提出了一项法案，将提供超过10亿美元的资金，用于投资中国设备供应商华为和中兴通讯的西方替代者，并加快对允许替代供应商进入特定网络组件市场的开放架构的开发。

William Barr说，中国已经成为“地缘政治的头号对手”，并补充道:“中国已经抢先一步，现在在5G领域处于领先地位……他们已经占领了40%的市场，并且现在正在积极寻求平衡。”

除了为了拯救陷入困境的公司和工作岗位而进行的救助计划外，美国政府对上市公司的投资很少见，对外国公司的此类投资则更为罕见。