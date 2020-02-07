【IT之家开箱】华为MateBook 13 2020款图赏：轻薄如初，2K触控屏引领潮流

华为MateBook 13 2020款现已正式发布，延续了原来的经典设计，升级2K触控屏以及英特尔酷睿十代移动处理器。IT之家现已拿到MateBook 13 2020银色款，接下来通过一组图赏来欣赏一下这款新机的风采吧。

华为MateBook 13 2020款延续了上代的经典设计，14.9mm的超轻薄金属机身看起来非常精致。机身采用了钻石切割打磨倒角，还有陶瓷喷砂工艺，摸上去手感很舒适。

笔记本的正面颜值也很高，大屏占比、大键帽以及大触控板的设计不仅实用而且美观。

屏幕点亮之后，2K触控全面屏的优势完全展示了出来。极窄的边框配合3:2的比例会让用户在使用时沉浸感更强。屏幕参数方面，这块13英寸的屏幕分辨率达到了2160×1440，拥有300nit的亮度和100% sRGB的色域。另外，MateBook 13 2020款还升级了多点触控功能，支持三指下滑截屏，配合多屏协同使用更是让手机电脑无缝连接，连操作逻辑都达到了有机的融合。

如上图所示，在开启多屏协同之后，即可在电脑上用手指“刷”IT之家，趣味性大增。

在配置方面，华为MateBook 13 2020款打造了十代酷睿处理器，IT之家拿到的这款搭载了i7-10510U，4核8线程，主频1.8GHz，睿频可达4.9GHz，性能强劲。显卡方面，华为MateBook 13 2020款仍然采用了MX 250的满血版，内存则可选16GB双通道内存。

华为MateBook 13 2020款于2月7日首发，价格方面i5 16G 512G MX250银/灰的到手价为5899元；i7 16G 512G MX250银/灰的到手价为6899元。

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