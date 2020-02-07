美国拟支付近100亿美元，让卫星公司给5G网络腾出频段

2月7日消息，据国外媒体报道，美国政府将支付近100亿美元，让卫星公司给美国5G网络腾出中频频谱。

当地时间周四，美国联邦通信委员会（FCC）主席潘基特（Ajit Pai）提议，支付97亿美元奖金，通过转移现有卫星公司占有的频段，来加快用于5G部署的关键C波段频谱的释放。

C波段频谱是中频频谱，它被视为5G部署的关键。包括Intelsat、SES、Telesat和Eutelsat在内的卫星公司利用C波段频谱向电视广播公司和有线网络运营商传输视频和无线电内容，它们预计将支持潘基特提出的将它们转移到不同频段的提议。

一份报道称，Intelsat和其他卫星公司已经与美国联邦通信委员会就C波段频谱达成了某种协议。

C波段频谱非常重要，因为它是全球范围内普遍可用的频谱，并且已经在多个国家/地区被指定用于5G服务。

全球移动供应商协会（Global Mobile Suppliers Association）在上个月的一份报告中表示，已经有23个国家拍卖或分配了用于5G移动应用的C波段频谱。已经举行C波段拍卖的国家包括澳大利亚、意大利、德国、芬兰、韩国和英国。法国即将发放频谱许可证。

周四，潘基特公布了该计划的细节。该计划要求美国联邦通信委员会向卫星公司支付30亿到50亿美元的补偿，以使卫星公司放弃所谓的C波段频谱。

另外，美国联邦通信委员会表示，将向C波段频谱运营商支付另外97亿美元的加速奖金。以上两笔资金都将来自那些在拍卖中竞标C波段频谱的公司。

美国联邦通信委员会正在努力让这些卫星公司将280MHz的C波段频谱释放出来，以便将其拍卖用于5G。潘基特表示，频谱拍卖将于12月8日开始，这对5G无线网络的部署至关重要。