美的董事长方洪波：今年不裁员不降薪

IT之家2月7日消息 根据美的集团官方微博的消息，美的董事长方洪波发布了《走出风暴的我们，有能力到达更远的前方》公开信，信中指出今年开局确实格外挑战，经营风险激增，但无论发生什么，无论如何控制费用，美的不会因此裁员一人，不会降薪，之前确定该涨的工资还要涨。

美的董事长方洪波公开信全文：

亲爱的美的同事们：

当下，“健康”胜万金。祝大家新春健康、阖家平安！

我和其他美的管理层最近每天都在思考：作为企业，美的在这场惊心动魄的全民抗疫之战中能尽什么绵薄之力？作为管理层，我们如何更好保障逾十万名国内员工们的健康？

在过去大半个月的美的驰援抗疫行动中，让我最骄傲的，不是我们向武汉火神山、雷神山医院捐赠了数千台所需家电产品，也不是我们捐赠了1亿元，而是美的人面对突如其来疫情的快速反应——我们是最早响应、驰援行动最频繁的企业之一。在变化中快速行动，是美的成功的秘诀，也将是如今战胜疫情的关键。而让我最感动的，是美的人不畏艰险、勇敢担当的精神。很多同事放弃假期，加班加点支持抗疫；海外同事在全球各地奔走寻找防疫物资；更有不少同事自愿报名，战斗在湖北最前线。他们都是最美的美的人！

无畏的战士身后，应当有温暖无忧的大后方，公司责无旁贷。一系列的健康保障制度和人性化举措已经就绪，包括保证员工工作期间的口罩供应、国内员工暂停国内外出差、错峰上下班、订餐配送到座位等，且还会根据疫情发展而不断调整，我们承诺尽最大努力保障每一位美的人的身心健康。

今年开局确实格外挑战，经营风险激增，但无论发生什么，无论如何控制费用，今年我们不会因此裁员一人，不会降薪，之前确定该涨的工资还要涨。我们要走远路，就是要秉持长期主义的思维，做长期的战略部署、长期的资源投入、长期的团队构建。远路，意味着充满未知与风浪。疾风知劲草，这场意料之外的疫情风暴，正在考验着我们美的人有没有信心和能力走远路。此时此刻，我比任何时候都更有信心。只要我们每一位员工都迅速回归岗位，专注投入工作，众志成城，我们美的人一定能安然度过这场疫情。而走出风暴的我们，也将比以往更强大，有能力到达更远的前方。

愿天佑荆楚大地，湖北早日战胜疫情！阴霾散去，春光正好。