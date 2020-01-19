刘强东新春致京东员工信：保持定力，坚定前行

IT之家1月19日消息 今天，刘强东发布新春致员工信，在信中刘强东称保持定力、战略清晰、执行到位、充分协同，就一定能实现更大的裂变和突破。

刘强东公开信原文：

亲爱的兄弟们：

再过几天，我们就将迎来庚子新年，我在这里祝大家新春快乐、身体健康、阖家幸福！今年我们将连续第八年履行“春节也送货”的承诺，服务的范围也扩大到了全国近300个城市、上千个区县，这意味着我们将有更多的兄弟在春节期间奔波忙碌在一线，为千家万户送去温暖与便利。感谢大家的辛勤付出，请一定注意安全！公司会继续投入上亿元补贴，帮助坚守岗位的兄弟们把亲人和孩子接到身边过个团圆年！

过去的一年，几乎所有的行业都面临着穿越经济周期的考验，京东也不例外！面对外部环境的不确定性，我们在去年年初坚定地进行了组织变革。通过Big Boss机制将经营决策权灵活地前置到了业务单元，极大地激发了一线员工的积极性和组织创新活力，让更多业务管理者参与到了重大项目的决策和执行中，有效提升了对客户和市场的反应速度，充分发挥了团队的智慧和力量。围绕组织变革，我们经过充分讨论，广泛达成共识，升级了全新的文化价值观，并在价值观的引领下规范了管理动作、凝聚了团队士气，让组织重新焕发了生机。正因如此，我们才在极具挑战的环境中始终保持了韧性和拼劲，全集团不仅实现了大幅盈利，还实现了收入的加速增长。

与此同时，我们重新定义了公司：从“零售和零售基础设施”到“以供应链为基础的技术与服务企业”。在打造战略管控型集团过程中，我们的战略路线图在不断演进中愈发明确和聚焦。集团、各业务部门和各体系在管理边界、战略承接、目标分解上更加清晰，实现了各司其职、协同发展！围绕战略定位，我们的资源投入更加坚决、组织协同更加一致、战略执行更加彻底，集团的技术和服务收入占比也在不断攀升，持续夯实了核心竞争力，为决胜未来奠定了坚实的基础！

这一年，最让我欣慰的是，集团各个部门都涌现出了一批价值观过硬、有能力、有担当的领军人才，技术体系多位科学家入选了IEEE Fellow。集团干部年轻化的项目也逐步取得了进展：出自管培生的余睿成为最年轻的CHO，由应届生成长起来的杨啓焜出任了京东泰国的CEO，在最近一次职级晋升中，就有6720位90后得到了晋升，他们当中也会有更多人逐渐走上管理岗位。同时，一线的60多位快递员获得了“五一劳动奖章”、“五四青年奖章”等全国、省级以上荣誉……在他们的背后还有无数的兄弟们都在各自的岗位上源源不断地创造着价值，尽管分工不同、职级不同、背景不同，但大家都是集团最最宝贵的财富！

战略、组织、机制、人才、文化五位一体，保障了集团三大核心业务在2019年均取得了稳步的高质量增长。京东零售各项财务指标全面健康向好，客户体验持续提升，推动了中国零售行业供给侧和消费侧的双升级；京东物流实现单季盈利，依托全供应链服务和供应链技术体系，带动了社会化物流成本大幅下降，员工收入持续上涨；京东数科聚焦产业数字化，在智能城市、数字农牧、金融科技、数字营销、智能机器人等多个领域不断取得创新突破。

核心业务根本巩固，新兴业务蓄势待发，展现出了勃勃生机。京东安联成为了国内成长速度最快的保险公司，并实现了全年盈利；京东物产已跻身中国三大物流地产公司之列，管理的总仓储面积超过了1000万平米；京东国际业务在东南亚继续保持了高速增长，商业模式更加清晰。其中最令人兴奋的是我们多年的技术布局也迎来了曙光：京东集团入选科技部国家人工智能开放创新平台名单，领衔国家新一代智能供应链人工智能开放创新平台建设；京东城市基于“智能城市操作系统”的数字科技能力，全面服务了大兴机场和数字雄安等国家级重点工程。集团前三个季度研发投入已超过130亿元，研发体系的员工数突破了1.8万人，全年研发投入的增速是收入增速的近两倍。而过去6年集团的研发投入增速远超收入增速，我们已经跃升为中国企业中对技术投入最多的公司之一，这些长期投入是我们坚定向技术与服务企业转型的保证！更让我们自豪的是，集团不仅在复杂的经济形势中实现了逆势增长，还持续为社会创造了大量就业岗位。目前，全集团的员工数已经超过了21万人，较去年同期增长了近3万人，并带动了周边和生态链上下游企业超过1500万人就业，为国家经济发展做出了自己的贡献！

进入新的一年，我们依然将面临市场和竞争环境的巨大挑战，但这也正是倒逼我们求新求变、持续升级、不断进化的动力，在这个过程中，战略、组织、机制、人才、文化依然是我本人最为关注的核心。

在战略方面，由集团几十位一线业务部门负责人组成的战略决策委员会（SDC）和七大业务部门、职能体系负责人组成的战略执行委员会（SEC）经过一年多的磨合和运转，已经形成了良好的集体决策和快速响应机制，并产出了适用于京东自身的战略方法论。在战略的顶层设计、制胜方法、落地保障和责任分解、考核奖惩等方面都实现了系统化和体系化。在新的一年，我们将继续在战略上保持统一的愿景、使命和目标，使不同部门之间步调一致、同频共振。具体来讲，我们将继续坚定“以供应链为基础的技术与服务企业”的战略定位，赢取下沉市场、技术与服务、国际化这三大战役的胜利。每一场战役都不是一个单独的体系作战，而是集团优势的全面整合。“上下同欲者胜、风雨同舟者兴”，只要我们能够保持战略的一致性和定力，我们就一定能用更从容的姿态昂首前行！

在组织方面，我们将会继续打造以Big Boss为核心的积木化组织。Big Boss是京东面对庞大组织，在业务版图不断扩大、管理难度几何级增长的情况下，自我摸索出的一套管理体系，其核心的理念就是将每一个细小的业务单元都视为一个经营实体，每一个实体的管理者都是一个真正的Boss，把经营决策权交给离客户最近、最了解市场需求的人。在京东物流成功试点一年之后，今年我们会将Big Boss机制在全集团进行推广，把众多的Big Boss单元积木化，每个Boss单元都可被视为一种或多种组件化能力，被其他单元调用，满足复杂、多变的需求。我们希望通过这种变革驱动Boss单元自身、上下层Boss单元、平行Boss单元之间以及整体积木组织的高效顺畅运转，真正让一个几十万人的公司灵动起来、飞舞起来，洞悉需求、预见未来、主动响应、敏捷执行！

在机制方面，集团今年将重点营造协同和创新两大机制，并通过制度的保障、方法论的沉淀和激励的手段使这两大机制如同血脉一样贯穿到整个组织的肌体当中，不断为组织带来生机和活力。协同不仅要求每个组织单元之间紧密配合、彼此联动，更要倡导互相补位的意识，勇于担当，让每个战友都放心地把后背交给自己。创新，我们提倡打破常规和路径依赖，鼓励自下而上、小步快跑、快速迭代，同时也要对经过了科学验证的创新项目坚决投入、做大做强，集团也将会通过一系列的创新保障制度为创新项目提供包括评估、资源协调、人力保障、绩效奖励等在内的全方位的支持。

人才永远都是核心中的核心！新的一年，我们会继续提升关键人才及梯队能力建设，打造支撑未来的人才体系。今年也是干部年轻化的第二年，我们将通过外部吸引、内部培养发掘一大批践行企业文化价值观、具有经营意识的年轻Boss人才。通过面向人才个体和群体持续进行能力升级，以贡献者为本，汇聚英才，让组织具有持久旺盛的生命力，支撑公司实现高质量的增长。同时，我们也将打造行业最具竞争力的薪酬水平，全力践行“能者上，庸者下”的人才任用机制，充分激发各类人才的创造活力，尤其是为年轻人提供成长的沃土，为京东的可持续发展注入不竭的动力。“只有真正关注员工幸福感的企业，才能变得伟大”，集团今年还将继续出台一系列的福利保障制度，让员工更有归属感、荣誉感和幸福感。我最大的心愿就是五湖四海的人才汇聚到京东，在这里施展才华、实现价值、收获幸福！

在文化方面，随着集团业务复杂程度越来越高、人才结构越来越复合，公司文化也需要更加多元，不同的业务部门也会逐渐产生适合各自业务的亚文化，这就需要集团有一套统一的规范和机制，既保证企业文化不被稀释、继续传承，也能兼顾体系的个性化和独特性。目前CHO体系正在牵头制定京东家法，就是为了科学、系统地解决这个问题，我们希望通过优秀组织文化的共识、共鸣和共行，捍卫公司价值观，实现凝心聚力，步调一致，构筑起企业发展的坚实底座，引领组织不断向前发展！

兄弟们！新的一年，只要我们保持定力、战略清晰、执行到位、充分协同，就一定能实现更大的裂变和突破！京东集团存在的使命就是不断为客户、员工、行业和社会持续创造最大的价值！

让我们携手奋进、逐梦前行，共同迎接崭新的一年！

你们的刘强东

2020年1月19日