美激进女议员提案呼吁建全国充电网，然后特斯拉股价大涨8.3%

IT之家2月7日消息 根据外媒彭博社当地时间今天上午的消息，美国一位致力于推动绿色新政脱颖而出的民主党女议员Alexandria Ocasio-Cortez在当地时间周四联合另一位议员提出议案，希望建立全国性的电动汽车高速充电网络。受到这一提案的影响，特斯拉股价在当天盘中上涨高达8.3%。

Alexandria Ocasio-Cortez及另一位议员Andy Levin提交的法案名为《电动汽车自由法案》，法案中提出应该在五年内在公共高速公路上建立一个电动汽车充电器网络。不过，在共和党控制参议院的选举年中，该措施不太可能通过。

在媒体周四早些时候报道了该议案后，特斯拉的股票随即上涨了8.3%，至795.83美元，不过收盘时，又收缩到了1.9%的涨幅，至748.96美元。

过去几天，投资者让特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）“坐了趟过山车”，特斯拉股价在今年到目前为止翻了一番多之后，周三该股下跌了17%。

雷蒙·詹姆斯金融公司的相关分析师Pavel Molchanov表示，“目前参议院没有将这种电动汽车提案付诸实践的前景，虽然电动汽车基础设施的扩张肯定会继续，但它将由州级的政策和私营部门的投资相结合，而不是由联邦政府强制执行。”