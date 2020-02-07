华为MateBook 13 2020款体验：13英寸轻薄本进入2K触控屏时代

华为MateBook 13初代在2018年年底发布，当时就以其轻薄精致的设计和3:2的2K分辨率屏幕得到了消费者的认可。时隔一年，华为MateBook 13的2020款现已推出，整体的设计不变，拥有2K触控全面屏，支持多屏协同，升级了英特尔十代酷睿处理器和16G大内存，华为再次为主流的轻薄本提高了标准。



现在，IT之家已经拿到了一款皓月银色的华为MateBook 13 2020款笔记本，配置为i7-10510U+16GB内存+MX 250的高配版，笔者孤城现已体验了两个星期，本篇本章将详细讨论一下这款笔记本的各项特性，为消费者选购提供参考。

一、外观设计

目前主流的高端笔记本都已有自己的家族式样的设计语言，如轻薄简约的苹果MacBook系列和时尚科技风的微软Surface系列。华为MateBook系列也逐渐形成了标志性的设计语言，那就是轻薄雅致的机身设计加3:2比例的高分辨率全面屏。

华为MateBook 13 2020款的整体设计在今年来看依然是高端的水平，轻薄机身、四边窄边框屏幕、指纹解锁、大面积触控板、双USB-C接口等等都是高端设计的代名词。

从细节来看，华为MateBook 13的各处边框、指纹/电源按钮以及触控板的边缘都采用了钻石切割工艺，精致感十足，让人不禁想上手把玩。

笔记本屏幕是其颜值的主要体现，华为MateBook 13 2020款采用的是13英寸3:2比例屏幕，相比16:9的传统屏幕更加方正一些，视觉观感更加协调。窄边框设计已经是当前笔记本设计的主流，华为进一步将MateBook 13 2020款的边框收窄至左右4.4mm，整体的屏占比达到了88%，在实际体验中，确实如官方所说“工作更加投入，影音娱乐更显沉浸逼真”。

华为MateBook 13 2020款采用了航空级铝合金机身设计，重量只有1.3kg。笔记本的D面也是金属材料，四角为四个橡胶垫脚，下面是一排点阵状的进风口，再往下就是两个扬声器了。14.9mm超轻薄金属机身已经容不下传统的USB-A以及HDMI等接口，为此华为MateBook 13配备了两个USB-C接口。

机身左侧的有一个USB-C接口和一个耳麦接口，这个USB-C接口具备充电功能，一侧还有充电指示灯；右侧则只有一个USB-C接口。

总的来看，华为MateBook 13 2020款的设计已经接近完美，未来几年的主流轻薄本都会呈现出类似的设计。

二、2K触控屏+多屏协同使用体验

对于MateBook 13 2020款来说，这块3:2的2K触控屏是最值得大书特书的地方。根据鲁大师的检测结果，IT之家拿到的这款MateBook 13 2020搭载了奇美的屏幕，具体的分辨率为2160×1440，像素数为3110400，比1080p屏幕多了50%的像素数，不管是码字还是还是看视频，画面十分锐利，赏心悦目。

这块屏幕的素质也很优秀，300nit的亮度，还有100% sRGB的色域，满足日常使用之余，一些修图设计之类的工作也能应对。这次华为还为MateBook 13 2020升级了十点触控的功能，实测触控灵敏跟手，由于是IPS硬屏，手指接触屏幕时也不会出现波纹光晕等现象。

触控屏加入之后，我们就可以像用手机一样操作笔记本了。首先拿看视频来说，原来我们调音量，拉进度条都要用键盘鼠标完成，现在只需要“上滑下滑”与“左滑右滑”的触控操作即可完成。

目前，爱奇艺UWP端已经支持了触控操作，像手机一样左滑右滑可调节进度，上下滑动则可以调节音量。

除了看视频之外，看电子书的时候也可以用手左右翻页了。

以Kindle PC版为例，手指在屏幕上往左滑动即可向前翻页，往右滑动即可向后翻页，更有看纸质书的感觉。由于触控屏的加入，做笔记也变得更加简单，用手指拖动即可进行复制、添加笔记等操作。另外值得一提的是，由于屏幕比例为3:2，看书时左右两侧的比例就变成了4:3，与常规纸张的比例相同，看起来也更加协调。

在硬件上升级之后，华为还在软件进行了优化，现在三指截屏更在PC上呈现。

华为三指截屏的逻辑是这样的，首先用三指下滑选中当前的整个屏幕，接下你的下一步操作将决定截图的范围：

轻点屏幕，截取全屏。 手指画窗体的对角线，截取所选窗体。 手指画出一道斜线，截取以此斜线为对角线的部分。 手指画出一块封闭的图形，截取该不规则图形内的部分。 手指乱画一通或点击ESC，退出截图

不得不说，从手机上借鉴来的三指截图在电脑依然好用，截图成功后还会出现图中的文字识别结果，正确率很高，非常适合新媒体编辑行业，省去安装图片转文字插件了。

最后我们来看一下多屏协调会与2K触控屏摩擦出怎样的火花。

华为在手机与电脑交互方面做出了巨大的努力，效果也是有目共睹，这无疑是目前最为成熟的一套多屏交互方案之一。

操作上，多屏协同只需要将支持该功能的华为手机与笔记本掌托上的NFC贴纸接触，进行配对后就会出现上图中效果。此时用户便可用手在PC上触控操作手机了，PC屏幕与手机几乎没有肉眼可感知的时延，用PC刷IT之家，用实体键盘回复微信消息，用电脑打电话，这些功能通通可以实现。

多屏协同的加入是为了实现手机与电脑数据互通，2K触控屏的加入更是实现了操作逻辑的互通。现在，打开手机的图库和文件管理器即可用手将图片或文件拖到PC桌面上。传输速度方面，依靠华为专利WLAN技术，在这种无线传输状态下，文件的传送速度能达到30MB/s，传送1000张照片(3GB左右)也只用不到2分钟的时间，1GB视频大约是35秒。也就是说，我们平时在手机上拍的视频和图片再也不需要用数据线导入PC进行了修图或剪辑了，无线时代已经到来。

触控屏与多屏协调带来的有趣功能还不止这些，现在触屏操作的手机游戏也能在PC上玩了。

华为MateBook 13 2020款现在用屏幕也能玩《王者荣耀》了，当然不能指望用它来上分，13英寸大屏也给操作了带来了难度。如果华为能在日后为部分游戏加入键盘映射功能，不用安装模拟器即可用PC玩手游大作了。需要补充一点，用多屏协同玩手游的时候，手机的屏幕会处于熄灭状态，声音通过华为MateBook 13的音响系统进行播放，这就使得手机的耗电量和发热量大大减少。

三、配置参数



CPU

核心配置方面，华为MateBook 13 2020款采用了英特尔十代酷睿处理器，具体来说是Comet Lake-U系列，显卡为英伟达的MX 250满血版。

IT之家拿到的这款是4核8线程的i7-10510U，主频1.80 GHz，睿频4.90 GHz，8MB三级缓存，核显为UHD 620。

内存方面，华为MateBook 13 2020款搭载了16GB双通道板载内存，频率为LPDDR3-2133，品牌为美光。这里需要说明一下，英特尔在发布其Comet-Lake-U处理器时号称其支持LPDDR4内存，但是一直没有笔记本搭载LPDDR4内存，对此英特尔方面表示今年新步进的Comet-Lake-U才会支持LPDDR4内存，因此华为MateBook 13 2020款搭载LPDDR3-2133内存并不是舍不得用料，而是处理器本身不支持。

用AIDA64测试，这款内存的延迟为81.6ns，英特尔i7-10510U的L1到L3缓存的延迟分别为0.9ns、2.8ns和11.4ns。

我们用CineBench R20对i7-10510U进行了多轮跑分，最终平均成绩大致为多核1250分左右，单核420分左右。对比知名笔记本外媒NoteBookcheck统计的数据，MateBook 13 2020款搭载的i7-10510U的单核和多核跑分均符合15W TDP下的正常水平。

显卡

显卡方面，华为MateBook 13仍然采用了英伟达的MX 250独显的25W满血版本，搭载2GB GDDR5显存。IT之家用3DMark进行了跑分测试，DX 12下的TimeSpy的显卡跑分为1130分，综合得分为1234分；DX11下的FireStrike显卡跑分为3651分，综合得分为3295分。跑分在25W满血版MX 250的正常区间内。

在实际游戏中，MX 250满血版要比核显的游戏性能高一个档次。在未添加其散热辅助措施的情况下，《英雄联盟》中画质2160×1440分辨率下，最高158fps，最低71fps，平均108fps。此时笔记本风扇有些许的响声，掌托处也可感知到明显的热感，建议开启垂直同步，并锁定60fps，此时游戏可以流畅运行，并且风扇噪音和热感都明显减弱。

总的来说，MateBook 13在轻薄本的限制下尽可能释放出了更多的性能，电子竞技游戏《英雄联盟》2K分辨率下，流畅运行无压力；《巫师3》这类大作也可30fps“轻游戏“，体验游戏精彩的剧情也是没有问题的。

SSD

IT之家拿到的这款华为MateBook 13 2020款采用了西数的SN 720 M. 2 SSD，容量为512GB，我们用CristalDisk Mark进行了测试。

测试数据显示，MateBook 13 2020款搭载的西数SN 720 Q8T1顺序读取可达3.5GB/s，顺序写入可达2.6GB/s。Q32T16 4K随机读取速度可达1523MB/s，随机写入速度为1173MB/s，与西数的官方数据相吻合。

散热

华为MateBook 13 2020款采用了双风扇双热管的散热模组，华为鲨鱼鳍风扇2.0扇叶采用仿鲨鱼鳍设计，转速可达8000转/分钟以上。软件层面，搭载智能滤波技术，通过七颗温度传感器,实时监控整机温度，双风扇可以智能联动。

首先用甜甜圈烤GPU，我们发现此时MX250的GPU频率为1379MHz，温度墙为70摄氏度。

在AIDA 64的稳定性测试中可以发现CPU的TDP定为了15W，满载时频率2.4GHz，睿频最高时单核频率达到了4.9GHz，CPU的温度墙也为70摄氏度。此时华为自带的电脑管家也可显示功耗为15W。

用AIDA 64对CPU和显卡进行双烤时，我们发现CPU的功率稳定在了10W，CPU全核心频率此时为1.2GHz，温度在65摄氏度。当然实际使用中，CPU和GPU均满载的情况很少见，CPU平时的睿频频率都可维持在3-4GHz，英特尔处理器的高频对于应用来说还是非常有利的。

电池与续航

华为MateBook 13 2020款采用了41.7Wh电池，考虑到这是一款13英寸14.9mm厚的产品，41.7Wh的容量也不算小。官方称，在屏幕亮度150nit时，可以连续播放11.6小时的1080p本地视频。我们用PCMark 8模拟了现实使用的场景：

PCMARK 8的续航测试包括了网页浏览、码字、做表格、视频聊天等常规应用，最后的续航时间为4小时53分钟。当然，PCMARK 8的负载相比普通人的正常使用还是要重一些，大体来看这款笔记本的续航会在4小时53分钟到官方标称的11.6小时之间。

华为MateBook 13 2020款采用了65W的口袋式充电器，重量为160g，除了可以为笔记本进行快充外，实测还可为华为手机Mate 30 Pro进行“超级快充”，小编孤城的Pixel 3也能开启18W的快充模式，这说明这款充电器兼容的充电模式很多，出差的话就可以不用带手机充电器了。

充电速度方面，将华为MateBook 13 2020款用到没电自动关机之后进行充电，18分钟即可充至30%，31分钟充至50%，55分钟充到80%，之后电池会进行慢速充电保护电池。

总结：

华为MateBook 13 2020款依靠2K触控屏再次异军突起，相比之下市面上更多的轻薄本产品还停留在16：9比例的1080p屏幕。

性能方面，MateBook 13 2020款搭载了十代酷睿Comet Lake-U处理器，可选4核8线程的i5-10210U和i7-10510U，睿频可高可达4.9GHz，相比10nm工艺的Ice Lake-U主频更高。16GB内存现已成为了标配，即使内存不可升级也充足够用了。MX 250满血版则提供了不错的图形性能，既可修图剪视频，还能流畅玩网游。

最后在价格方面，MateBook 13 2020款i5+16GB内存+512GB SSD+ MX 250+2K触控屏的首发价仅为5899元，也就是主流轻薄本的价格。由此可以预见，华为MateBook 13 2020款上市后还会复现MateBook 13初代首发时全民抢购的盛况。毕竟，好的产品配上良心的价格，想不成功都难。