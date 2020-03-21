苹果市值周五曾跌破1万亿美元，1个月已跌27%

3月21日消息，据国外媒体报道，当地时间周五，受当前正在爆发的新型冠状病毒肺炎疫情蔓延的影响，美国股市大跌，其中苹果公司股价也未能幸免，在当天股市距离收盘最后10分钟里，该公司市值曾短暂跌破1万亿市值。

自从去年10月份以来，苹果公司市值就一直在超过1万亿美元的水平。

当地时间周五，截止美国纳斯达克证券交易所收盘，苹果股价下跌15.54美元，报收于229.24美元，下跌6.35%。截止当天收盘，苹果公司股票市值尽管又返回1万亿美元水平而达到1.003万亿美元，但这个数字只不过刚刚挨上万亿美元这个门槛。

当天盘后交易中，该公司股价再跌1.24美元，每股跌至228.00美元，跌幅0.54%。

在新型冠状病毒肺炎疫情出现后，业内一直担心苹果公司在中国的供应链受到伤害。但随着中国防疫情势向好，供应链也在很好地恢复，苹果公司在中国关闭的零售商店已经全部重新开业。相反，该公司却将全球范围内中国以外的零售商店全部关闭，旨在应对正在恶化的全球疫情情势。

除了苹果，美国另一家万亿美元市值公司是微软。当地时间周五截止纳斯达克证券交易所收盘，微软股价下跌5.36美元，报收于137.35美元，跌幅3.76%。按照当天收盘价格计划，该公司市值为1.045万亿美元。当天盘后交易中，微软股价再跌0.85美元，每股跌至136.50美元，跌幅0.62%。

2月份晚些时候以来，微软股价累计已经下跌23%。而自2月21日以来，苹果股价已经累计下跌27%。尽管如此，这两家科技公司股票表现在标普500中仍然好于其它成份股。标普500指数自2月19日达到创纪录高位以来，截至周五收盘已经跌去32%。

新型冠状病毒肺炎疫情所产生的影响，已经推动亚马逊和谷歌的股价大跌，导致这两家公司从万亿美元市值公司俱乐部出局。今年早些时候，这两家公司市值均曾跨过1万亿美元大关，但在今年2月晚些时候已经跌至1万亿美元以下。

截止当地时间周五纳斯达克证券交易所收盘，亚马逊股价下跌34.84美元，报收于1846.09美元，跌幅1.85%。按照当天收盘价，亚马逊公司市值为9190.02亿美元。当天盘后交易中，该公司股价再跌15.99美元，每股跌至1830.10美元，跌幅0.87%。

截止当地时间周五纳斯达克证券交易所收盘，谷歌股价下跌42.97美元，报收于1072.32美元，跌幅3.85%。按照当天收盘价，谷歌公司市值为7357.85亿美元。当天盘后交易中，该公司股价再跌1.32美元，每股跌至1071.00美元，跌幅0.12%。