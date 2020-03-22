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小米 Redmi K30 Pro 价格疑曝光：8GB+128GB 售价 3699 元

2020/3/22 15:14:47来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月22日消息 Redmi K30 Pro将于3月24日在线上正式发布。官方已经曝光了很多配置，比如搭载骁龙865处理器，采用LPDDR5内存+UFS 3.1闪存等。现在关于Redmi K30 Pro的价格信息进一步曝光。

根据一张图片疑似曝光了Redmi K30 Pro的价格，Redmi K30 Pro 8GB+128GB版售价3699元，Redmi K30 Pro变焦版8GB+128GB售价3999元。不过对比起此前传闻的Redmi K30 Pro 3299元起步价有些偏高。很可能是烟雾弹。

据外媒91 Mobiles消息，本次Redmi K30 Pro将推出两种存储版本，分别是6GB 内存+128GB存储，8GB 内存+128GB存储。同时，Redmi K30 Pro变焦版将提供8GB内存 + 128GB存储，8GB内存 + 256GB存储和12GB 内存+ 512GB存储版本。

Redmi K30 Pro和Redmi K30 Pro变焦版将推出月光白、天蓝色，紫色和深空灰配色。

IT之家汇总报道：Redmi K30 Pro全系标配60Hz三星AMOLED屏幕，采用骁龙865+LPDDR5+UFS 3.1方案，拥有3435mm²面积的VC散热板及线性马达，全系标配索尼IMX686/6400万超清主摄，支持双OIS光学防抖，变焦版支持3倍光学变焦+30倍数码变焦以及SAT（平滑变焦）技术，保留耳机孔并支持红外遥控，全系标配超级蓝牙+蓝牙5.1，搭配双模5G+Multilink三路并联 技术。同时支持连接2.4GHz Wi-Fi 、5GHz Wi-Fi和4G/5G移动网络。

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关键词：Redmi K30 Pro小米

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