唐娜姐之后，微软宣布新的 Win10 Insider 项目主管：20 年老兵阿曼达

IT之家3月24日消息 微软今天宣布，Amanda Langowski成为Windows Insider项目的新负责人。在微软最近进行重组之后，Windows Experiences团队由Panos Panay领导。

Panos在重组公告中发给团队员工的电子邮件中表示，“我个人很高兴能够领导Microsoft的Windows Client ，这将帮助我们简化决策流程，明确我们的优先事项，并通过操作系统横跨所有Microsoft应用程序和服务连接设备（OEM和Surface），来提供最佳的终端用户体验。”

▲Amanda Langowski（左）和Panos Panay(右)

Panos今天通过博客发布了有关新的Windows Insider负责人的公告。Amanda Langowski已经在微软工作了20年。

Panos介绍Amanda写道：

“阿曼达（Amanda）对Windows的热情从她在微软的20年职业生涯中就可以看出，她从协调Windows Beta程序开始。从那时起，她一直是公司的非凡而专注的产品制造者。在与Amanda会面时，显而易见的一件事情是她对客户反馈的热情以及对我们产品的积极影响。从她领导Flighting Platform团队的工作中可以看出，不仅协调Inside项目的每个新版本发布，而且还管理了我们的Insider设置功能，最终实现了我们拥有的最强大的客户反馈流程之一。”

IT之家近期报道，微软此前宣布，Windows 10全球活跃用户已经超过10亿，Windows Insider社区参与会员达到了1800万。

▲Dona Sarkar

2019年10月，Windows Insider计划负责人Dona Sarkar宣布离任，但会在微软担任新职务，她将加入Microsoft开发人员关系团队，领导对Microsoft Power Platform（Microsoft Flow，PowerApps，Power BI）的宣传。