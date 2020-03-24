苹果 iOS 14 代码泄露“查找我的”新通知触发和 AR 模式

IT之家3月24日消息 据外媒9to5Mac报道，苹果的“查找我的”应用程序在iOS 14中将获得重要升级，包括增强现实模式和新的位置触发器。

“Find My（查找我的）”是苹果在iPhone，iPad，Mac和Web上的独立应用程序，用于查找丢失的设备并与家人和朋友共享位置。从iOS 13开始，苹果融合了“查找我的iPhone”和“查找我的朋友”，将设备跟踪和位置共享合并到一个应用程序中。

查找我的时间和地点警报

iOS 14将为“查找我的”的位置共享部分提供新的通知功能。具体来说，更新后的应用将包含一个新选项，当某人在一天的预定时间未到达特定位置时会收到警报。

“查找我的”已经包括当某人到达学校或工作地点时接收警报的功能。当有人未按时到达地点时接收警报的新选项将减少通知，比如父母追踪孩子上学等。

新的警报选项还将包括在设定时间之前在联系人离开位置时得到通知。例如，如果你希望孩子在一天中的特定时间里都在学校或朋友的家中上课，则他们离开时会收到通知。

“查找我的”还将允许用户创建这些通知，以根据自己的位置来提醒联系人，并且可以针对一周中的特定日期自定义新的位置提醒。

AR模式

另外，据爆料IT之家获知，苹果在iOS 14中使用的“查找我的”应用程序也可以与增强现实设备配合使用。苹果的增强现实开发人员框架ARKit在即将到来的软件更新中包括了设备模式。

用户将能够使用增强现实在视觉上进行定位，以从更近的位置（包括即将推出的Apple AirTag设备跟踪器）获得更精确的方向。