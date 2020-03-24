内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPad之家>iPad新闻

首批 iPad Pro 2020 用户收货开箱并公布跑分结果：与 iPad Pro 2018 性能相差不大

2020/3/24 11:57:45来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月24日消息 原本于3月25日正式发售的苹果 iPad Pro 2020款在今天便到达了一部分用户的手中。Reddit用户Zindexed于北京时间3月24号凌晨四点在该平台发帖称，自己已经收到iPad Pro 2020新品，并带来了简单开箱。

这款新的iPad Pro背部拥有双镜头模组，外加一组LiDAR传感器镜头，可以确定是 iPad Pro 2020。据用户表示，他收到的 iPad Pro 2020 产品预装了 iOS13.4 (17E255)系统。

Zindexed称自己使用Geekbench 5对设备进行了跑分。单核分数为1114，多核为4654，GPU为 9894。同他还对 iPad Pro 2018款进行了跑分，单核分数为1111，多核4604，GPU为9146。跑分截图如下。

从 Geekbench 跑分的结果来看，搭载 A12Z 仿生芯片的 iPad Pro 2020在性能上大体和采用 A12X 的 iPad Pro 2018 接近，这也符合此前IT之家报道的iPad Pro 2020性能跑分分析：《苹果 iPad Pro 2020 款跑分曝光：A12Z 性能提升不大，全系标配 6GB 内存》。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPad Pro苹果平板电脑

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    