首批 iPad Pro 2020 用户收货开箱并公布跑分结果：与 iPad Pro 2018 性能相差不大

IT之家3月24日消息 原本于3月25日正式发售的苹果 iPad Pro 2020款在今天便到达了一部分用户的手中。Reddit用户Zindexed于北京时间3月24号凌晨四点在该平台发帖称，自己已经收到iPad Pro 2020新品，并带来了简单开箱。

这款新的iPad Pro背部拥有双镜头模组，外加一组LiDAR传感器镜头，可以确定是 iPad Pro 2020。据用户表示，他收到的 iPad Pro 2020 产品预装了 iOS13.4 (17E255)系统。

Zindexed称自己使用Geekbench 5对设备进行了跑分。单核分数为1114，多核为4654，GPU为 9894。同他还对 iPad Pro 2018款进行了跑分，单核分数为1111，多核4604，GPU为9146。跑分截图如下。

从 Geekbench 跑分的结果来看，搭载 A12Z 仿生芯片的 iPad Pro 2020在性能上大体和采用 A12X 的 iPad Pro 2018 接近，这也符合此前IT之家报道的iPad Pro 2020性能跑分分析：《苹果 iPad Pro 2020 款跑分曝光：A12Z 性能提升不大，全系标配 6GB 内存》。