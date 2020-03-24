苹果 App Store 将登陆 20 个新国家和地区

IT之家3月24日消息 苹果公司3月23日宣布，App Store现已扩展至新增国家。苹果指出，App Store今年将进一步扩展，新增支持20个国家/地区。如今App Store已连接了175个国家/地区的用户。

苹果公布的数据显示，App Store每周有超过五亿的访客，这一平台仅通过销售App和App内购买项目，就已助开发者们创造了超过1550亿美元的收入。

苹果向开发者表示，开发者的会员帐户持有人需要先在Apple Developer网站上登录帐户并接受更新的Program License Agreement（计划许可协议）。如果开发者有Paid Applications Agreement（付费App协议），则帐户持有人也需要在App Store Connect中接受此更新的协议。

此后，开发者可在 App 信息页面的“价格与销售范围”部分中选中“新国家或地区”复选框，即能在所有新国家/地区自动提供自己的App。

IT之家了解到，苹果提醒开发者在2020年4月10日之前完成以上操作，确保您的App已为发布做好准备。这也意味着，苹果App Store最早将于4月起登陆这20个新国家和地区。